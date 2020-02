Pakiet mobilności i kolejna wersja smart tacho

Oznacza to, że ponad 36 tysięcy polskich firm, odpowiedzialnych za transport międzynarodowy rzeczy na zasadach komercyjnych1, stanie przed koniecznością zmierzenia się z nowymi wytycznymi Unii Europejskiej. Jak to będzie wyglądać w praktyce oraz dlaczego tachografy inteligentne nieustannie są ulepszane do coraz to nowych wersji? Na te pytania odpowiada Mateusz Włoch z Inelo.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że UE już szykuje drugą generację tachografów inteligentnych. Ich pierwsza wersja obowiązkowo jest montowana na pokładach nowych pojazdów ciężarowych zarejestrowanych po raz pierwszy po 15 czerwca 2019 roku. Tymczasem, jeśli pakiet mobilności wejdzie w życie, to może się okazać, że zaledwie dwu lub trzyletnie samochody o DMC powyżej 3,5 tony będą musiały wymieniać niemal nowe rejestratory czasu pracy kierowców – mówi Mateusz Włoch, firma Inelo, dostawcy rozwiązań IT dla polskiego transportu drogowego. – Wszystko dlatego, że w Brukseli trwają obecnie prace nad następną generacją smart tacho. Pierwotnie zakładano, że będzie możliwość aktualizacji obecnych urządzeń do kolejnych wersji, ale z uwagi na konieczność zabezpieczenia sygnału GNSS, odpowiedzialnego za zapis lokalizacji, aktualizacja nie będzie możliwa. W rezultacie trzeba będzie wymieniać urządzenia – dodaje ekspert.

Pakiet mobilności i zmiana tachografów

Sprawa jest kontrowersyjna. Dlaczego? Po pierwsze, od lipca 2019 roku do stycznia 2020 roku zarejestrowano 13 446 nowych ciągników2. Zgodnie z rozporządzeniem 165/2014 z dnia 04.02.2014 r., są to pojazdy z wbudowanym fabrycznie lub montowanym obligatoryjnie smart tacho, czyli najnowszym na rynku urządzeniem cyfrowym rejestrującym czas pracy kierowców zawodowych. Przewoźnicy będą zmuszeni wymienić czytniki w tych samochodach, gdy pojawią się zmienione przepisy unijnego legislatora i producenci stworzą kolejną wersję inteligentnych tachografów. Jak to będzie się odbywać?

Cały proces nastąpi etapowo, ale wydaje się, że dość szybko. Po zatwierdzeniu zmian w prawie transporotowym w ramach pakietu mobilności UE opublikuje przepisy techniczne – wyjaśnia ekspert Inelo. – Przewiduję, że na ten dokument możemy czekać maksymalnie około 12 miesięcy. Po dwóch latach od ustanowienia tych szczegółowych przepisów technicznych - w tym czasie producenci mają stworzyć inteligentny tachograf drugiej generacji - obowiązkowe stanie się montowanie najnowszej wersji rejestratora w fabrycznie nowych pojazdach ciężarowych. Po trzech latach wymóg ten będzie stosowany wobec wszystkich pojazdów ciężarowych, jeżdżących w transporcie międzynarodowym, a po czterech latach będzie trzeba wymienić tachografy inteligentne pierwszej generacji również w tych ciężarówkach, które są wyposażone w smart czytniki cyfrowe obowiązujące od połowy 2019 roku.