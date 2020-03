Panattoni buduje dla Orbico

Z podwarszawskiego magazynu firma będzie zaopatrywała sieci handlowe i punkty sprzedaży w produkty z kategorii pielęgnacji ciała, kosmetyków, chemii gospodarczej, produktów spożywczych, małego AGD, butów, ubrań czy zabawek takich światowych liderów rynku FMCG, jak Procter&Gamble czy Kelloggs.

- Nowe centrum pozwoli zoptymalizować i zwiększyć efektywność działań dystrybucyjnych prowadzonych przez naszą firmę. Powierzchnia magazynu jest większa, aniżeli dzisiejsze zapotrzebowanie, ze względu na plany rozszerzenia obecnej działalności dystrybucyjnej o dodatkowe usługi logistyczne dla partnerów zewnętrznych. Tam skonsolidujemy dotychczasowe operacje w Sochaczewie i Błoniu, zapewniając pracownikom lokalizację zbliżoną do obecnej. Obiekt ten stanowi przełom w logistyce grupy Orbico, ponieważ część magazynu zostanie w pełni zautomatyzowana. Dla Orbico jest to projekt pilotażowy i pierwszy krok do świata automatyzacji. Wierzymy, że tutaj w Teresinie tworzymy wspaniałą nową podróż we współpracy z Panattoni i przy wsparciu JLL - Igor Šprajcar, Vice-President of Orbico Group wyjaśnia wybór miejsca z Orbico Supply..

Budowany w formule BTS (built-to-suit) obiekt będzie miał blisko 25 000 m kw. powierzchni z czego nieco ponad 1 000 m kw. przeznaczono na biuro. Ze względu na przechowywane produkty, budynek będzie miał podwyższoną odporność ogniową powyżej 4000 MJ/m kw. Aby sprostać oczekiwaniom inwestora, wysokość hali zostanie podniesiona do 12 metrów netto, co zapewni dodatkowy poziom składowania. Jej część zostanie także przygotowana do wprowadzenia w przyszłości automatyki. Obiekt będzie certyfikowany w systemie BREAAM na poziomie GOOD. Najemca wprowadzi się do niego w lutym 2021 roku.

Panattoni specjalizuje się w realizacji obiektów przemysłowych szytych na miarę. Jak tłumaczy Karolina Bartuś Senior Leasing Manager z Panattoni: „Projekty te zawsze wymagają ścisłej współpracy pomiędzy deweloperem a klientem. Podobnie było i w tym przypadku. By wprowadzić rozwiązania dedykowane firmie, inwestycja wymagała pełnego zaangażowania obu stron już na samym jej początku. Na etapie projektowania udało się przygotować halę pod automatykę, co w przyszłości znacznie usprawni procesy w magazynie. Dzięki naszemu doświadczeniu oraz rzeczowości klienta cały proces zamknęliśmy w pół roku”.

BTS Navo Orbico powstanie na terenie gminy Teresin, trzeciej strefy regionu Warszawskiego. Inwestycja znajdować się będzie niedaleko DK92 w odległości ok. 26 km od istniejącego węzła Wiskitki na Autostradzie A2.