Panattoni nabyło grunt na Śląsku – ok. 70 000 m kw. City Logistics Katowice

City Logistics Katowice składać się będzie z 4 obiektów o łącznej powierzchni 70 000 m kw., z czego komponent biurowy wyniesie ok. 5 000 m kw. W pierwszej fazie zbudowane zostaną dwie hale o powierzchni odpowiednio 6 785 i 21 359 m kw. Park powstanie na 14,4-hektarowej działce w północno-wschodniej części Katowic. Do centrum miasta jest stąd zaledwie 3,5 km, co znacznie usprawni potencjalnym najemcom działania w ramach logistyki miejskiej, a ich pracownikom ułatwi dojazd.

City Logistics Katowice znajdzie się tuż przy drodze krajowej nr 86, w odległości zaledwie 5 km (10 min) od węzła Murckowska autostrady A4 (biegnącej przez południową Polskę od granicy z Niemcami po Ukrainę) i ok 15 min od autostrady A1, łączącej północ kraju z południem. W bliskim zasięgu parku znajdą się także 3 lotniska międzynarodowe – Pyrzowice (29 km - 27 min), Kraków (50 min) oraz Ostrawa (60 min).

– Parki miejskie są przede wszystkim odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów wymagających szybkiej realizacji zamówień internetowych w związku z rozwojem e-commerce”. Wolnych terenów pod zabudowę magazynową w obrębie miast jest coraz mniej, stąd rosnącym zainteresowaniem cieszą się grunty wymagające rekultywacji i inwestycje typu brownfield. Dzięki nim zdegradowane tereny poprzemysłowe zostają przywrócone do stanu zdatnego dla kolejnych użytkowników do ponownego wykorzystania, tak jak w przypadku działki pod City Logistics Katowice – tłumaczy Marek Dobrzycki, Managing Director z Panattoni.

Położona przy ul. Miedzianej parcela znajduje się w historycznym obszarze górniczym i hutniczym. Znajdująca się tam ziemia została w części zanieczyszczona substancjami ropopochodnymi. Zadaniem developera będzie jej oczyszczenie poprzez remediację ok. 2 000 m3 gleby Koszt procesu wyniesie ok € 330 000 (ok. 1,4 mln PLN).