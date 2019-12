Panattoni rozbudowuje Wielkopolskę

DSV Road - wiodący operator transportowo-logistyczny w Europie - zmienia lokalizację w ramach kompleksu Panattoni Park Poznań IV. Decyzja została podyktowana potrzebą dostępu do powierzchni cross-dockowej, którą deweloper zagwarantował w nowopowstającym obiekcie. DSV Road wynajęło łącznie ok. 10 000 m kw. - powierzchnia magazynowa zajmie ponad 8 460 m kw. wraz ze wspomnianym cross-dockiem, którego metraż wyniesie ok. 2230 m kw. Tu najemca będzie miał do dyspozycji 18 doków i jedną bramę z poziomu zero. Powierzchnię socjalno-biurową rozplanowano na 1064 m kw. W nowej lokalizacji DSV rozpocznie pracę w lutym 2020 r. Jego miejsce w pierwszym budynku zajmie sieć sklepów komputerowych i urządzeń RTV oraz AGD.

Zmiana lokalizacji najemcy w ramach jednego parku logistycznego potwierdza elastyczność usług Panattoni i wszechstronność jego centrów dystrybucyjnych. Mówi o tym Katarzyna Kujawiak, Development Director z Panattoni Europe: „Przenosiny DSV Road w ramach Panattoni Park Poznań IV są doskonałym przykładem umiejętności zarządzania zmianą i sprostania oczekiwań klienta. Bycie blisko klienta i jego potrzeb od zawsze było dla nas priorytetem, dzięki czemu wspieramy naszch partnerów na każdym etapie ich rozwoju”.

Panattoni Park Poznań IV – klasa i lokalizacja, którą doceniają najemcy. Panattoni Park Poznań IV - o planowanej powierzchni blisko 87 000 m kw. - przyciąga najemców zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi. Zapewniają one najwyższą jakość powierzchni magazynowej (klasa A), a także funkcjonalność i elastyczność w kształtowaniu modułów. Park ma obecnie blisko 36 000 m kw., a już w pierwszym kwartale 2020 r. powiększy się o kolejne 27 000 m kw. Doskonale zrealizowane budynki to nie jedyny atut inwestycji. Park położony jest w strategicznej lokalizacji w Komornikach, w pobliżu dwóch węzłów autostrady A2 – Węzła Komorniki i Węzła Poznań Zachód - łączącej najważniejsze ośrodki logistyczne w Europie – Łódź, Warszawę i Berlin. W sąsiedztwie parku znajduje się także finalizowana droga S5, która połączy Poznań z Wrocławiem na południu i Bydgoszczą na północy. Kompleks stwarza doskonałą okazję zarówno do działalności krajowej jak i międzynarodowej.

