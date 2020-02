Panattoni rozpoczęło budowę parku logistycznego w Gorzowie

Inwestycja powstaje 7 km od centrum miasta, w pobliżu trasy ekspresowej S3, na obszarze Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

"Jest to pierwsza faza realizacji centrum - pierwszego budynku o pow. 37 mkw. Ta pierwsza faza to jest budowa ok. 18,5 tys. mkw. W chili obecnej jesteśmy na etapie stawiania budynków. Projekt pierwszego etapu ma być ukończony w czerwcu-lipcu br." - powiedział Tomasz Śrama z Panattoni Europe.

Dodał, że wcześniej w Gorzowie Panattoni budowało obiekty w formule BTS, czyli obiekty przemysłowe dostosowane do potrzeb jednego, konkretnego klienta. Natomiast obecnie powstaje obiekt parkowy, czyli dedykowany kilku najemcom.

"Widzieliśmy duże zainteresowanie Gorzowem. To wynika, wydaje mi się przede wszystkim z bliskości do granicy niemieckiej, jak również z tego, że Gorzów jako miasto 100- tysięczne ma jeszcze ludzi do pracy, co również jest dostrzegane przez firmy produkcyjne czy firmy logistyczne" - powiedział Śrama. Jak przekazał cała inwestycja będzie kosztowała kilkadziesiąt mln zł.

"Ogromna inwestycja o bardzo ważnym znaczeniu, dlatego że nasi przedsiębiorcy, ci którzy już w Gorzowie są, mówili o tym, że potrzeba profesjonalnej logistyki, potrzeba przestrzeni magazynowej. Nie mógłby się ten przemysł gorzowski rozwijać bez przestrzeni magazynowej" - powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Prezydent zaznaczył, że oprócz tego do budżetu miasta będą "wpadały" setki tysięcy zł z tytułu podatku od nieruchomości, powstaną kolejne miejsca pracy, które wymuszą konkurencję między zakładami m.in. jeśli chodzi o warunki płacowe dla pracowników.

W uroczystości rozpoczęcia budowy Panattoni Park Gorzów Wielkopolski uczestniczyli nie tylko przedstawiciele dewelopera i władz miejskich, ale i pierwsi najemcy - Omnipack oraz Logoplaste Polska, którzy zajmą łącznie ponad 10 tys. mkw.

Panattoni Park Gorzów Wielkopolski to kolejny projekt dewelopera w woj. lubuskim, wzdłuż drogi ekspresowej S3. W tym regionie firma zrealizowała przede wszystkim obiekty produkcyjne, ale także dwa nowoczesne centra dystrybucyjne w Zielonej Górze.

Panattoni Europe jest częścią Panattoni Development Company, jednego z największych deweloperów powierzchni przemysłowych na świecie, prowadzącego działalność w 26 oddziałach w Ameryce Północnej i Europie. Panattoni jest obecny w Europie Środkowej od 2005 r. Deweloper wybudował dotychczas w Europie 9,6 mln mkw powierzchni przemysłowej.