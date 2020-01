Park logistyczny DSV będzie oczyszczał powietrze

Największy park logistyczny DSV w Skandynawii pomoże w rozbijaniu cząsteczek tlenków azotu (NOx), a co za tym idzie przyczyni się do oczyszczenia powietrza. Będzie to możliwe dzięki przyjaznemu dla środowiska zadaszeniu NOXOUT.