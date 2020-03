PE: Wszystkie kraje UE otrzymają wsparcie w związku z koronawirusem

MRiRW: Pomoc żywnościowa dla osób objętych kwarantanną będzie dostarczana do domów

Sassoli wydał oświadczenie po ogłoszeniu przez Komisję Europejską, że gotowa jest dostarczyć środki mające na celu rozwiązanie problemów, jakich Covid-19 przysparza przedsiębiorcom.

"Od końca drugiej wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z tak dramatycznym kryzysem. Dziś Unia Europejska podejmuje działania. (...) Pakiet środków zaproponowany dziś przez Komisję Europejską w celu zwalczania Covid-19 idzie w dobrym kierunku" - powiedział.

Jak dodał, wszystkie kraje europejskie otrzymają wsparcie dla swoich systemów opieki zdrowotnej. "Oznacza to dostawę materiałów, wsparcie dla szpitali i finansowanie badań w celu jak najszybszego opracowania szczepionki. Pierwszym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego" - zaznaczył Sassoli.

Drugim zobowiązaniem jest - jak podkreślił - ochrona miejsc pracy, firm i gospodarki. "Kraje są upoważnione do wydawania wszelkich środków (finansowych), koniecznych do zagwarantowania wsparcia pracownikom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwom i bankom. Oprócz zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie, co najmniej 37 miliardów euro jest gotowych i dostępnych z budżetu Unii" - podkreślił.

Obiecał też, że Parlament jak najszybciej zatwierdzi propozycje KE. "Dziś hasłem dla Europy jest solidarność. Nikt nie zostanie sam i nikt nie będzie działał sam" - podsumował.