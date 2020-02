PE zatwierdził umowę o wolnym handlu UE-Wietnam

Wietnam jest po Singapurze drugim co do wielkości partnerem handlowym UE w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), z obrotem towarowym wartym 47,6 mld euro rocznie i 3,6 mld euro w zakresie usług. Eksport UE do tego kraju rośnie o 5-7 proc. rocznie, jednak unijny deficyt handlowy z tym krajem w 2018 roku wyniósł 27 mld euro.

Porozumienie o wolnym handlu ma wejść w życie w 2020 roku po zakończeniu procedury ratyfikacyjnej w Wietnamie. Umowa wyeliminuje praktycznie wszystkie taryfy na towary w handlu pomiędzy obiema stronami. Ma też zagwarantować poszanowanie praw pracowniczych, ochrony środowiska i porozumienia paryskiego w sprawie klimatu.

"Umowa między UE, a Wietnamem ma ogromny potencjał gospodarczy, co jest korzystne dla konsumentów, pracowników, rolników i przedsiębiorstw. Jej zakres znacznie wykracza poza korzyści ekonomiczne. Dowodzi ona, że polityka handlowa może być siłą i to (działającą) na rzecz dobra" - oświadczył w reakcji na głosowanie europarlamentu unijny komisarz ds. handlu Phil Hogan.

Za zatwierdzeniem umowy opowiedziało się w środę w Strasburgu 401 eurodeputowanych; 192 było przeciw, a 40 wstrzymało się od głosu. UE była krytykowana za zacieśnianie relacji z Wietnamem, którego władze oskarżane są o łamanie praw człowieka i przetrzymywanie w więzieniu opozycjonistów.

28 organizacji pozarządowych zwróciło się do PE o odroczenie zgody na zawarcie umowy, dopóki Wietnam nie wykaże, że jest zaangażowany w ochronę praw pracowniczych i praw człowieka. Porozumienie miało jednak poparcie głównych grup politycznych oraz Komisji Europejskiej.

W osobnym głosowaniu europarlament zatwierdził 407 głosami umowę o ochronie inwestycji przewidującą system sądów inwestycyjnych z niezależnymi sędziami do rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem.

"Nowoczesne umowy, które właśnie zostały przyjęte, stanowią niepowtarzalną okazję do realizacji celu UE, jakim jest zdobycie pozycji podmiotu geopolitycznego broniącego wielostronnego handlu, odrzucającego protekcjonizm i podnoszącego standardy pracy, ochrony środowiska i praw człowieka na całym świecie" - oświadczył prowadzący ten temat w PE belgijski europoseł EKR Geert Bourgeois.