PepsiCo chce otworzyć nowy magazyn centralny w Mszczonowie na przełomie I i II kwartału 2020 r

Nowy magazyn w Mszczonowie zajmie powierzchnię 58 tys. m2 i będzie największym w Polsce obiektem w sieci dystrybucyjnej koncernu. Zarządzanie magazynem PepsiCo powierzyło firmie ID Logistics, jednemu z wiodących dostawców usług logistycznych. Z operatorem tym PepsiCo współpracuje od 2017 roku – aktualnie ID Logistics zarządza już centrum dystrybucyjnym w Grodzisku Mazowieckim, z którego realizowane są dostawy krajowe do sieci handlowych i eksportowe do krajów Europy Wschodniej. Za przygotowanie do uruchomienia operacyjnego nowego magazynu centralnego PepsiCo odpowiada specjalnie powołana grupa projektowa złożona z ekspertów PepsiCo oraz ID Logistics. Na czele zespołu projektowego po stronie PepsiCo stoi Magdalena Dzikowska. W skład grupy projektowej wchodzi 14 zespołów złożonych z ponad 50 osób, w tym doświadczonych managerów oraz specjalistów z działów operacji magazynowych i dystrybucyjnych, jakości, IT, a także działu personalnego, prawnego oraz finansowego.

– Budowa magazynu centralnego w Mszczonowie jest przykładem bardzo dobrej współpracy między inwestorem – firmą P3, wykonawcą budowlanym – KAJIMA, podmiotem zarządzającym – ID Logistics, a władzami lokalnymi. Już wkrótce produkty PepsiCo wyruszą z Mszczonowa do naszych klientów w Polsce oraz za granicą - powiedział Bernard Wierzbik, dyrektor działu obsługi klienta i logistyki na Europę Centralną w PepsiCo.

– Aktualne zaawansowanie projektu wynosi 60%, a prace postępują zgodnie z planem. Niedawno rozpoczęliśmy testy operacyjne weryfikujące gotowość systemową i procesową do uruchomienia obiektu, a niebawem rozpoczniemy testy efektywnościowe potwierdzające gotowość operacyjną. Równolegle trwają prace instalacyjne wewnątrz magazynu – powiedziała Magdalena Dzikowska, kierownik projektu w PepsiCo.

Kluczowym etapem przygotowań do uruchomienia operacyjnego magazynu jest proces rekrutacji i przeszkolenia nowej załogi. Za sprawną obsługę centralnego magazynu PepsiCo w Mszczonowie będzie odpowiadać 240-osobowy zespół złożony z magazynierów, operatorów wózków wysokiego składowania, pracowników administracyjnych, specjalistów i menadżerów.