PFPŻ: Ponad 70 proc. Polaków negatywnie ocenia wzrost cen żywności

Gantner, PFPŻ: Potrzebne jest holistyczne podejście do gospodarki żywnościowej

Ponad 70% konsumentów negatywnie ocenia wzrost cen żywności w Polsce

Według badania 71,6% konsumentów potwierdza, że wzrost cen żywności w ciągu ostatnich 12 miesięcy miał negatywny wpływ na ich budżet domowy. Częściej tendencję taką obserwowały kobiety (75,9%), co można tłumaczyć faktem, że to one są częściej odpowiedzialne za zakupy spożywcze w gospodarstwach domowych.

W szczególności częstsze deklaracje dotyczące negatywnego wpływu wzrostu cen na ich budżety domowe składali konsumenci o niższym poziomie wykształcenia (podstawowe i zawodowe - odpowiednio 74,6% i 74,3%), a także konsumenci o najniższych dochodach na osobę (w przedziale dochodów do 1000 zł/os było to 96%).

Przy uwzględnieniu sytuacji zawodowej, najczęściej deklaracje o odczuwaniu negatywnych skutków wzrostu cen składali bezrobotni (91,3%), renciści (80,3%) oraz osoby zajmujące się domem (74,3%).

Częściej negatywne skutki wzrostu cen dostrzegali również ludzie mieszkający w jedno- lub dwuosobowych gospodarstwach domowych (odpowiednio 74,3% i 73,2%).

Częściej negatywne skutki wzrostu cen dostrzegali również ludzie mieszkający w jedno- lub dwuosobowych gospodarstwach domowych (odpowiednio 74,3% i 73,2%). Zdecydowana większość konsumentów jest przeciwna wprowadzaniu podatków, które spowodowałyby wzrost cen żywności

78,1% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatków, które spowodowałyby podwyższenie cen żywności, w szczególności propozycjom takim są przeciwni konsumenci ze średnim i wyższym wykształceniem (odpowiednio 80,1% oraz 79,1%).

Wprowadzeniu podatków są częściej przeciwne osoby w młodszych grupach wiekowych (15-19 lat – 88,1%, 20-24 lata – 85,9%). Częściej przeciwni dodatkowym podatkom są konsumenci mieszkający na wsi (81%) oraz w dużych miastach (powyżej 200 tys. mieszkańców) – 82,3%.

Biorąc pod uwagę aktywność zawodową, to najczęściej przeciwni wprowadzaniu dodatkowych podatków byli konsumenci prowadzący gospodarstwo domowe (80,8%). Przeciwne były też osoby zamieszkujące w gospodarstwach domowych trzy- i czteroosobowych (odpowiednio 81% i 84,2%).

Ponad 70% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu tzw. podatku od cukru.

72,9% konsumentów jest przeciwna wprowadzeniu podatku od cukru dla takich produktów jak napoje słodzone, słodycze czy wyroby cukiernicze - najczęściej sprzeciw wobec takiego rozwiązania deklarowały osoby pracujące (74,9%) oraz bezrobotni (83,4%).