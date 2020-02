PIE: Dzięki zapasom ekonomiczne skutki koronawirusa odsunięte w czasie

Jak zaznaczyli analitycy PIE, obchody Nowego Roku są szczególnie długie w Chinach, w których jest on uznawany za najważniejsze święto. Chiński Nowy Rok jest związany z fazami księżyca i przypada przeważnie na przełomie stycznia i lutego. Oficjalnie święto łączy się z siedmioma dniami przerwy w pracy, w praktyce oznacza jednak przestój w gospodarce rozciągający się do trzech tygodni.

"Świętowanie lunarnego Nowego Roku wpływa na poziom konsumpcji, produkcji i inne zachowania ekonomiczne nie tylko w Chinach, lecz także w innych krajach" - czytamy w najnowszym wydaniu "Tygodnika Ekonomicznego PIE". Dodali, że ze względu na kluczową rolę Chin w globalnych łańcuchach dostaw wpływa na wymianę handlową na całym świecie.

Noworoczny zastój w produkcji w Chinach - jak zaznaczyli eksperci PIE - jest wpisany w plany biznesowe firm importujących towary z Chin, które gromadzą zapasy w ostatnich miesiącach starego roku. Zjawisko to, jak dodali, widoczne jest w statystyce handlowej Państwa Środka: chiński eksport znacząco rośnie w grudniu i maleje na przełomie stycznia i w lutego w zależności od terminu księżycowego Nowego Roku.

"Zgromadzone w grudniu w związku z chińskim Nowym Rokiem zapasy pozwoliły w 2020 r. na ograniczenie i odsunięcie w czasie konsekwencji ekonomicznych epidemii koronawirusa" - ocenili analitycy. Dodali, że mimo wydłużającej się z powodu epidemii przerwy w produkcji w Chinach, przedsiębiorstwa w innych częściach świata mogły kontynuować produkcję w oparciu o zasoby zgromadzone w grudniu.

Analitycy zwrócili uwagę, że święta są ważne dla gospodarki jako okres konsumpcji. "Przerwa w czasie obchodów chińskiego Nowego Roku ma duże znaczenie dla zwiększenia konsumpcji wewnętrznej, która w zamyśle Pekinu ma stać się motorem chińskiej gospodarki borykającej się z problemem zadłużenia" - napisali.

Zwrócili uwagę, że ożywienie następuje m.in. w sektorze nieruchomości, dla którego Nowy Rok jest tradycyjnie czasem decyzji podejmowanych przez wielu nowych nabywców decydujących się na finalizację zakupu. "Zmniejszenie konsumpcji podczas tegorocznego lunarnego Nowego Roku może pogłębić problemy gospodarcze Chin i utrudnić realizację strategii pobudzenia popytu wewnętrznego" - napisali.

Zaznaczyli, że efekt chińskiego Nowego Roku widoczny jest też na azjatyckich giełdach i działa analogicznie jak tzw. "efekt stycznia" w krajach, w których styczeń jest pierwszym miesiącem roku, a więc prowadzi do okresowego obniżenia notowań papierów wartościowych przed Nowym Rokiem i wzrostu ich wartości po Nowym Roku.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) to publiczny think tank gospodarczy. Zajmuje się dostarczaniem analiz i ekspertyz do realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a także popularyzacją polskich badań naukowych z zakresu nauk ekonomicznych i społecznych w kraju oraz za granicą.