Piotr Grauer, KPMG: sektor spożywczy jest oswojony z wyzwaniami takimi jak epidemie

Handlowy czwartek: Sieci handlowe vs koronawirus wygrały 1:0. Szykuje się kolejne starcie

- Dodatkowo Polska wytwarza nadwyżki żywności, więc w przypadku ewentualnych braków zaopatrzeniowych rynek wewnętrzny będzie traktowany priorytetowo, choćby decyzjami administracyjnymi. Wiedza na ten temat powinna wpływać uspokajająco na konsumentów i na dłuższą metę przeciwdziałać zachowaniom impulsywnym czy gromadzeniu nadmiernych zapasów - dodaje Piotr Grauer.

Jego zdaniem warto zauważyć, że sektor rolno-spożywczy jest branżą, która co jakiś czas musi zmagać się z zagrożeniami o charakterze epidemiologicznym. - W przeszłości były to np. tzw. choroba wściekłych krów czy SARS, a obecnie ASF. W związku z tym można powiedzieć, że producenci sektora spożywczego są oswojeni z wyzwaniami, jakie stoją przy tego typu zagrożeniach, jeśli chodzi o funkcjonowanie ich zakładów. Naturalnym wymogiem w produkcji spożywczej jest podwyższony poziom higieny – co może nie być bez znaczenia na dalszych etapach rozwoju epidemii - mówi ekspert.