PKP LHS liczy na kilkaset pociągów rocznie z Chin do Sławkowa

We wtorek Euroterminal Sławków, gdzie linia o szerokim rozstawie toru (1520 mm) styka się z linią normalnotorową (1435 mm), przyjął pierwszy pociąg, który po 12 dniach podróży dotarł tu z Xi'an w środkowych Chinach bez konieczności przeładunku kontenerów na unijnej granicy. Wkrótce połączenie ma zyskać regularny charakter. Trwają też starania, by z Polski do Chin transportować koleją artykuły spożywcze.

Członek zarządu PKP, a zarazem szef rady nadzorczej spółki PKP LHS, Mirosław Antonowicz ocenił podczas wtorkowej uroczystości przyjęcia pierwszego pociągu z Chin, że zadaniem spółki zawiadującej polskim odcinkiem szerokiego toru jest, by tą trasą docierały do Sławkowa co najmniej 1-2 pociągi tygodniowo, oraz aby możliwe było uruchomienie połączeń także w odwrotnym kierunku.

"Myślę, że wspólnie jesteśmy w stanie tego dokonać, tym bardziej, że pracujemy też usilnie nad odwrotnym kierunkiem (…). Co prawda wartość importu z Chin do Polski to ok. 31 mld zł, a w odwrotnym kierunku między 2,5 a 3 mld zł, jednak rynek chiński jest chłonny na bardzo dobre polskie produkty żywnościowe - dlatego istnieje realna szansa, że pojedziemy również w odwrotnym kierunku" - mówił Antonowicz, oceniając, iż dzięki bezpośredniemu połączeniu, poprzez LHS, z Chinami Sławków staje się globalnym hubem logistycznym.

Prezes PKP LHS Zbigniew Tracichleb wyraził przekonanie, że już w tym roku do Sławkowa może dotrzeć w sumie kilkaset pociągów z Chin. Potwierdził, że trwają również starania o uruchomienie połączeń w odwrotnym kierunku, w ramach korytarza przeznaczonego przede wszystkim dla polskich i europejskich producentów żywności, chcących dostarczać swoje produkty na rynki azjatyckie.

"Podczas rozmów o uruchomieniu pierwszego pociągu nasi partnerzy mówili o kilkuset pociągach w tym roku (…) tylko w imporcie z rynku azjatyckiego do Europy" - powiedział Tracichleb, oceniając, iż zamierzenia te są w pełni realne, podobnie jak uruchomienie - na mniejszą skalę - połączeń w odwrotnym kierunku.

Pierwszy pociąg z 45 kontenerami wyruszył z Xi'an w środkowych Chinach do stacji Sławków w Wigilię świąt Bożego Narodzenia. Przejechał w sumie blisko 9,5 tys. km przez Chiny, Kazachstan, Rosję i Ukrainę. Do Polski wjechał w niedzielę rano przez przejście graniczne Izow/Hrubieszów, gdzie został prześwietlony skanerem rentgenowskim i sprawdzony przez służby graniczne. Jechał 12 dni - mniej więcej trzykrotnie szybciej niż trwa transport z Chin drogą morską. Docelowo czas jazdy ma skrócić się do 10 dni.