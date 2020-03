Polki spędzają na diecie średnio 17 lat ze swojego życia

Na sam dźwięk słowa „dieta” wielu z nas przybiera grymas niezadowolenia na twarzy. I nie ma się co dziwić! Dieta kojarzy się nam z licznymi wyrzeczeniami, rezygnacją z ulubionych posiłków, a także ciągłym poczuciem ograniczenia. Mimo to można powiedzieć, że odchudzamy się wiecznie. Dotyczy to przede wszystkim kobiet, które częściej niż mężczyźni podejmują się zmian w swoim sposobie żywienia (31% vs. 26%).

Na dietę przechodzimy z różnych względów, choć jednym z najczęściej wymienianych jest właśnie chęć redukcji masy ciała. Tę potrzebę odczuwa nawet co 3. Polak będący na diecie (32%). Niestety badania przeprowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) pokazują także, że prawie co 4. nie jest zadowolony z efektów nowego stylu życia, a to właśnie osoby niezadowolone ze zmian wdrożonych w jadłospisie częściej wracają do starych nawyków żywieniowych.

Czy zatem ma to sens? Czy takie ciągłe i rygorystyczne ograniczanie się jest zdrowe? Czy dzięki temu jesteśmy bardziej szczęśliwe? Warto o tym pomyśleć, zwłaszcza przy okazji Dnia Kobiet. To dobry czas, by zastanowić się, jakie zmiany możemy wdrożyć w naszym codziennym życiu, byśmy same ze sobą czuły się dobrze i by żyło nam się przyjemniej.

Podążanie za zasadami zdrowiej diety, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy żywność wysokoprzetworzoną, kaloryczną i charakteryzującą się dużą smakowitością mamy na wyciągnięcie ręki, jest szczególnie trudne. Z drugiej strony która z nas nie pragnie cieszyć się zdrowiem lub szczupłą sylwetką? Decydujemy się więc często na restrykcyjne ograniczenia w sposobie odżywiania. Po drodze zaliczamy sukcesy, ale także upadki, kiedy to kilka utraconych wcześniej kilogramów wraca do nas z nieplanowaną nawiązką. I tak nieumiejętnie przeprowadzony proces odchudzania może ciągnąć się latami. Finalnie, jak podkreślają eksperci, może to negatywnie odbić się na naszym zdrowiu, nie tylko fizycznym ale i psychicznym.