Polska w czołówce pod względem wzrostu liczby pasażerów linii lotniczych

Z danych unijnego biura statystycznego wynika, że w 2018 roku 1,1 miliarda pasażerów podróżowało samolotem w Unii Europejskiej, co oznacza wzrost o prawie 63 mln (6 proc.) w porównaniu do 2017 roku. To również o 43 proc. więcej w porównaniu z 2010 rokiem.

W 2018 roku transport wewnątrzunijny stanowił prawie połowę (46 proc.) całkowitego lotniczego ruchu pasażerskiego w UE, transport z UE poza Wspólnotę ponad jedną trzecią (37 proc.), podczas gdy ruch krajowy stanowił 16 proc.

Największą liczbę pasażerów lotniczych odnotowano w Wielkiej Brytanii (272 mln pasażerów), a następnie w Niemczech (222 mln), Hiszpanii (221 mln), Francji (162 mln) i we Włoszech (153 mln).

Tymczasem najwyższe wzrosty liczby pasażerów odnotowano na Litwie (+19 proc.), Łotwie, Polsce i Słowacji (po +16 proc.), Estonii i Węgrzech (po +14 proc.), Malcie (+13 proc.), Luksemburgu (+12 proc.) i Finlandii (+11 proc.). Najniższe natomiast w Szwecji (+1 proc.), Wielkiej Brytanii (+3 proc.), Belgii, Danii i Holandii (po +4 proc.).

Ogółem w UE liczba pasażerów lotniczych wzrosła w UE o 62,8 mln (+6 proc.) między 2017 a 2018 rokiem.

Lotnisko Heathrow w Londynie było najbardziej ruchliwym lotniskiem pasażerskim w UE w 2018 roku, z 80 milionami obsługiwanych pasażerów. Było to nieznacznie więcej (3 proc.) w porównaniu do 2017 roku. Na kolejnych miejscach znalazły się lotniska: Charles'a de Gaulle'a w Paryżu (72 mln, +4 proc.), Schiphol w Amsterdamie (71 mln, +4 proc.), Frankfurt (69 mln, +8 proc.) i Barajas w Madrycie (56 mln, +9 proc.).

Najwyższe wzrosty liczby obsługiwanych pasażerów wśród 30 głównych portów lotniczych w UE odnotowano w Budapeszcie (+14 proc.) i na lotnisku Chopina w Warszawie (+13 proc.).