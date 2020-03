Polska wprowadza kontrole sanitarne na granicach oraz w pociągach i portach

W poniedziałek na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wprowadzenie - jeszcze tego samego dnie - pierwszych kontroli sanitarnych na granicach z Niemcami i Czechami. "Jesteśmy jednymi z pierwszych w Europie, którzy taką decyzję podejmują. Wdrażamy kontrole sanitarne na głównych przejściach z Niemcami i Czechami" - poinformował premier.

"Chcę podkreślić, że w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będziemy rozszerzać zakres tych kontroli na pozostałe przejścia graniczne" - zapowiedział. Wskazał przy tym, że na początku kontrole obejmą transport autobusowy i autokarowy. Mają być one prowadzone tak, by nie zakłócać płynności ruchu na granicy.

Premier dodał, że w najbliższych dniach kontrole sanitarne zostaną także wdrożone w pociągach i w portach. Najpierw kontrole mają dotyczyć pociągów Intercity, później również połączeń w ruchu przygranicznym. Kontrola w pociągach ma być wdrożona w ciągu dwóch, trzech dni.

Morawiecki wyjaśnił, że rząd podejmuje te kroki zapobiegawcze po to, by wzrost liczby zakażonych koronawirusem był jak najwolniejszy - tak, aby służba zdrowia mogła zapewnić "jak najbardziej właściwą opiekę". Poinformował, że rozmawiał na temat wprowadzanych kontroli z kanclerz Niemiec Angelą Merkel i premierem Czech Andrejem Babiszem.

Morawiecki zaapelował też do organizatorów imprez masowych o ich odwoływanie. Jak mówił, z analiz wynika, że to imprezy masowe były jedną z przyczyn szybszego rozprzestrzeniania się koronawirusa w Niemczech i we Włoszech.

"Chcę podkreślić, że ze względu na charakter rozprzestrzeniania się wirusa i gwałtowne przyrosty (liczby zakażonych) w Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, bardzo znaczące w Wielkiej Brytanii i w innych krajach Europy Zachodniej, w ślad za wczorajszą rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego pana ministra Jarosława Pinkasa, chcę bardzo mocno zaapelować do wszystkich organizatorów imprez masowych o to, żeby powstrzymali się od organizacji tych imprez, żeby je po prostu w najbliższym czasie odwoływali" - powiedział premier. Dodał, że są to też rekomendacje dla wojewodów.

Obecny na konferencji szef resortu zdrowia Łukasz Szumowski wskazał, że najbardziej zagrożeni koronawirusem są seniorzy. "Gorący apel zarówno do rodzin o szczególną ostrożność, ale też do seniorów, by w możliwy sposób ograniczyć kontakty w dużych skupiskach ludzkich, ograniczyć zachowania, które mogłyby spowodować zarażenie, bo wiemy, że u osób starszych ten wirus może być groźny" - mówił.