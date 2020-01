Polski biznes traci wiarę w euro

Złoty czy euro? Takie pytanie od 10 lat stawiamy członkom zarządu działających w Polsce firm. Okazuje się, że polscy przedsiębiorcy w tej kwestii są wyjątkowo zmienni w uczuciach. Ich opinia odnośnie porzucania przez Polskę złotego i przyjmowania euro zmienia się szybciej nić cykle koniunkturalne. Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton, w 2010 roku aż 85 proc. średnich i dużych firm w Polsce deklarowało, że chciałoby, aby Polska przyjęła euro. Rok później zaczął się wieloletni kryzys strefy euro i poparcie polskiego biznesu dla unijnej waluty stopniało do 42 proc. w 2015 roku. Później zaufanie do euro jednak odbudowywało się i w 2018 roku sięgnęło 74 proc. Ta dobra passa została jednak właśnie przerwana. Obecnie poparcie dla unijnej waluty wynosi znowu tylko 42 proc., a więc spadło do najniższego historycznie poziomu.

To niemal tyle samo, ile wynosi odsetek firm, które jednoznacznie deklarują, że chciałyby pozostawienia złotego (40 proc. wobec 22 proc. rok temu). Co szósty badany (17 proc.) nie ma zdania, co jest zresztą najwyższym wynikiem w dziesięcioletniej historii badania.

Złoty kusi swoją stabilnością

Co sprawia, że postrzeganie złotego w polskim biznesie tak wyraźnie poprawia się? Przyczyną może być coraz większa stabilność naszej waluty. Jedną z najczęściej wskazywanych przez firmy potencjalnych zalet wejścia Polski do strefy euro jest ograniczenie ryzyka kursowego. Eksporterzy czy importerzy przez ostatnie dekady narzekali na dużą zmienność kursu złotego – wahania były tak silne, że np. ciężko było im ustalać ceny transakcji, zmieniały się raty kredytów zaciąganych w obcych walutach czy musieli oni odpłatnie zabezpieczać się przed zmianami kursu.

Trudno się dziwić, że perspektywa przyjęcia euro była więc z tej perspektywy kusząca. Sytuacja jednak wyraźnie się zmienia. W 2019 roku średnia miesięczna zmienność kursu EUR/PLN wyniosła zaledwie 3,7 proc., co jest najniższym wynikiem w historii i aż pięciokrotnie niższym, niż w rekordowym roku 2009 roku (prawie 18 proc.). Jeśli dodać do tego fakt, że stopy procentowe w Polsce od prawie 5 lat utrzymują się na rekordowo niskim poziomie (główna stopa NBP wynosi 2,5 proc.), to złoty prezentuje się naprawdę korzystnie. Przedsiębiorcy zaczynają przyzwyczajać się do myśli, że może on być trwale walutą, która łączy w sobie stabilność kursową i niskie oprocentowanie. Dotąd, przez ostatnie 30 lat, taka sytuacja nie miała miejsca.