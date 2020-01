Ponad 13 mld euro zainwestowały w Polsce w ciągu dekady francuskie firmy

Emilewicz szacuje, że PKB w 2019 r. wyniesie ok. 4,2 proc.

Szefowa resortu rozwoju dodała, że wzajemne obroty między naszymi krajami od 2004 roku, czyli wejścia Polski do UE, wzrosły o ponad 380 proc.

"Ubiegły rok zakończyliśmy na poziomie ok. 18 mld euro. Francja jest naszym 6. partnerem pod względem obrotów handlowych i 4. pod względem polskiego eksportu" - mówiła Emilewicz podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami. Dodała, że francuski eksport do Polski w ub.r. wzrósł o ok. 5 proc.

Jak podkreśliła minister nasz kraj odnotowuje dodatni bilans handlowy w obrocie towarowym z Francją. Przez 11 miesięcy 2019 r. polski eksport do Francji, jak podało MR, wyniósł prawie 13 mld euro. Wzrasta też - jak mówiła Emilewicz - polski import z Francji. Np. w 2018 r. zwiększył się o niemal 5 proc.

Minister podkreśliła, że przedsiębiorcy z Francji cenią Polskę jako dobre miejsce do lokowania inwestycji. Według szefowej MR "francuskie firmy zainwestowały łącznie w Polsce w ciągu ostatnich dziesięciu lat ponad 13 mld euro". "Jest to zatem także jeden z naszych największych bezpośrednich inwestorów zagranicznych" - mówiła.

Emilewicz podkreśliła, że w naszych kontaktach gospodarczych jest wiele obszarów wspólnych. "Francja i Polska są np. członkami unijnej Grupy Przyjaciół Przemysłu" - podkreśliła.

Minister zapowiedziała, że 3 lutego w Warszawie odbędzie się I Polsko-Francuskie Forum Przemysłu Przyszłościm, na którym spodziewanych jest ok. 300 przedsiębiorców. Na forum będą, jak zapowiedziała Emilewicz, poruszane kwestie dot. klimatu i przemysłu, w tym Nowego Zielonego Ładu. "To jeden z tematów rozmów, który będę miała przyjemność prowadzić wspólnie z francuskim ministrem gospodarki i finansów Bruno Le Mairem" - zapowiedziała. Organizatorem wydarzenia jest resort rozwoju we współpracy z Ministerstwem Klimatu, Francusko-Polską Izbą Gospodarczą oraz Konfederacją Lewiatan. Odbędzie się ono w związku z pierwszą wizytą w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W Forum mają wziąć też udział minister ds. transformacji ekologicznej i solidarnej Francji Elisabeth Borne i wiceminister klimatu Michał Kurtyka.

Według danych resortu rozwoju pod koniec 2017 r. na naszym rynku działało ok. 1,1 tys. firm z udziałem francuskiego kapitału. Francuskie inwestycje w naszym kraju, jak podało MR, dotyczą głównie przetwórstwa przemysłowego (19,1 proc.), handlu i napraw pojazdów samochodowych (10,1 proc.) oraz w sektora energetycznego (7,5 proc.). Zlokalizowane są gównie na Mazowszu (78,7 proc.), w Wielkopolsce (4,7 proc.) i na Dolnym Śląsku (4 proc.). Nasi przedsiębiorcy natomiast inwestują we Francji głównie w sektorze motoryzacji, produkcji przemysłowej, budownictwie i usługach informacyjnych.