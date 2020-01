Ponad 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, do 800 tys. potrzebujących trafi pomoc żywnościowa

Too Good To Go: Polacy marnują żywność, bo kupują jej zbyt dużo (wideo)

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ) to projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived). Aby skorzystać z pomocy POPŻ, osoba w trudnej sytuacji życiowej powinna zgłosić się do swojego Ośrodka Pomocy Społecznej, gdzie otrzyma skierowanie do odbioru paczki z produktami spożywczymi lub do skorzystania z posiłku. Odbiorcami programu są osoby starsze, chore, bezrobotne, bezdomne czy rodzice samotnie wychowujący dzieci, spełniające określone wymogi finansowe.

– Dane GUS są bardzo niepokojące – w 2018 r. o ponad 400 tys. wzrosła liczba osób żyjących w głębokiej biedzie, a to przecież nie wszyscy potrzebujący. Osób w bardzo trudnej sytuacji jest znacznie więcej, bo mówimy również o osobach, które mają większe dochody niż minimum egzystencji, ale wciąż bardzo niskie (tzw. ubóstwo ustawowe to kwota 700 zł/miesiąc, a relatywne – 810 zł). Problem głodu i niedożywienia jest wciąż bardzo realny w Polsce, tym osobom trudno pozwolić sobie na pełnowartościowe posiłki, bo często brakuje im pieniędzy na najbardziej podstawowe produkty. Ogromnie się cieszymy się, że jako Banki Żywności wspieramy potrzebujących i że z pomocą POPŻ docieramy aż do kilkuset tysięcy osób – mówi Dorota Jezierska, wiceprezeska Federacji Polskich Banków Żywności i prezes Banku Żywności w Ciechanowie.

Właśnie rozpoczyna się kolejny etap POPŻ – Podprogram 2019, który trwa do lipca 2020 r. i w ramach którego 31 Banków Żywności w całej Polsce przekaże produkty (m.in. kaszę, makaron, ryż, mleko, ser, konserwy, olej, cukier) i posiłki ok. 800 tysiącom osób.

W poprzednim Podprogramie 2018 ze wsparcia POPŻ skorzystało 736 tysięcy osób, które otrzymały 3,8 mln paczek żywnościowych i ponad 1,2 mln posiłków. Banki Żywności zajmują się m.in. magazynowaniem i dystrybucją żywności dostarczanej przez producentów w ramach POPŻ – docierają do osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez ogromną sieć lokalnych organizacji partnerskich. Do takich należy Stowarzyszenie „Ariadna”, działające na terenie warszawskiego Ursynowa, a współpracujący z Bankiem Żywności SOS w Warszawie.