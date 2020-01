Ponad 20 tys. ton lotniczego frachtu w 2019 r. na lotnisku Katowice

Fracht FWO Polska organizuje dedykowany transport lotniczy do Australii

Jak przekazał w piątek Piotr Adamczyk z biura prasowego Katowice Airport, na pokładach samolotów towarowych z i do Pyrzowic przewieziono w całym ub. roku 20 123 tony frachtu; o 1 576 ton więcej (wzrost o 8,5 proc.), w porównaniu z 2018 r. Samoloty cargo startowały i lądowały w Pyrzowicach w 2019 r. 3006 razy - o 342 więcej (12,8 proc.), niż w 2018 r.

Lotnisko osiągnęło taki wynik mimo że ub. rok przyniósł na kontynencie spadki w lotniczym ruchu towarowym. Według danych stowarzyszenia ACI Europe (Airports Council International Europe) za jedenaście miesięcy 2019 r. wolumen tych przewozów spadł w tym czasie w całej Europie o 2,2 proc.

Cytowany przez Adamczyka prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, które zarządza katowickim lotniskiem, Artur Tomasik wskazał na rozwijaną tam od 2007 r. bazę infrastrukturalną.

"Gdy ponad dekadę temu rozpoczęliśmy dynamiczną rozbudowę lotniska, firmy kurierskie obsługiwały rocznie w Pyrzowicach około 8 tys. ton cargo. W minionym roku pierwszy raz przewiozły ponad 20 tys. ton ładunków. Tak dynamiczny rozwój nie byłby możliwy bez konsekwentnej realizacji inwestycji" - ocenił Tomasik.

Jak zaznaczył, oddana do użytku w 2015 r. nowa droga startowa o długości 3200 metrów, z II kategorią operacji lotniczych do lądowań i niskimi minimami LVP (Low Visibility Procedures - procedury niskiej widoczności) do startów, daje przewoźnikom cargo pewność, że w bardzo złych warunkach atmosferycznych ich samoloty bezpiecznie wylądują lub wystartują, zapewniając czasowe dostawy.

"W 2016 r. uruchomiliśmy nowy terminal cargo o powierzchni 12 tys. m kw., który stał się komercyjnym sukcesem. Równolegle otworzyliśmy przed nim nową płytę postojową dla frachtowców. W 2017 r. rozpoczęła się jej dwuetapowa rozbudowa, którą zgodnie z planem zakończyliśmy pod koniec minionego roku" - zrelacjonował prezes.

Jak zaznaczył, obecnie na płycie postojowej przed terminalem towarowym znajduje się 10 stanowisk dla samolotów kodu C, czyli typu Boeing 737/Airbus A320. Płyta jest tak zaprojektowana, że w razie potrzeby można na niej swobodnie obsługiwać także większe maszyny, jak Boeing 747-8F.

"Liczba miejsc postojowych na płycie cargo zabezpiecza potrzeby rozwoju firm kurierskich na najbliższe lata. W związku z tym, że prognozy wskazują na dalsze wzrosty przewozów w Pyrzowicach, pracujemy nad projektem drugiego terminalu cargo. Obiekt o powierzchni około 7,5 tys. m kw powinniśmy oddać do użytku najpóźniej za trzy lata" - zasygnalizował Tomasik.

Służby prasowe Katowice Airport przypominają, że jest to jedyne regionalne lotnisko w Polsce z pięcioma regularnymi trasami cargo w siatce połączeń. To stamtąd firmy kurierskie specjalizujące się w lotniczym frachcie obsługują południową Polskę, a także wybrane regiony Czech i Słowacji.

Pyrzowickie lotnisko jest też krajowym liderem w ruchu czarterowym. Z rekordowych 4,84 mln podróżnych w ruchu ogółem obsłużonych w 2019 r., ponad 2 mln stanowili pasażerowie czarterów.