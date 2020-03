Poradnik dla producentów żywności: Koronawirus - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników i produkcji?

Handlowy czwartek: Sieci handlowe vs koronawirus wygrały 1:0. Szykuje się kolejne starcie

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Polsce przynosi nowe wyzwania w zakresie dodatkowego zabezpieczenia pracowników produkcji jak i produkowanej żywności. Aby pomóc firmom w tym niezwykle ważnym zadaniu, Polska Federacja Producentów Żywności przygotowała szczegółowe wytyczne, które będą w miarę rozwoju sytuacji na bieżąco uzupełniane.

- Jest to szersze i bardziej szczegółowe opracowanie niż to, które przekazał Główny Inspektorat Sanitarny. Nasze wytyczne stworzyliśmy na bazie praktycznych procedur stosowanych w firmach, które są członkami PFPŻ. To cenne wskazówki, które mogą pomóc w codziennej pracy wszystkim przedsiębiorcom produkującym żywność - mówi Andrzej Gantner, dyrektor generalny i wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności.

Niniejsze wytyczne skierowane są do producentów żywności przetworzonej oraz producentów żywności na etapie produkcji pierwotnej.

I. Czy koronawirus SARS COV-2 może być przenoszony przez żywność?

• Brak doniesień o przypadkach przenoszenia wirusa przez żywność.

• Na zasadzie ostrożności należy zachować wzmożoną higienę przy postępowaniu z surowymi produktami pochodzenia zwierzęcego.

• Należy zwrócić uwagę na powierzchnie produktów spożywczych sprzedawanych bez opakowań oraz produktów w opakowaniach.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował informację, że obecnie nie ma dowodów na to, iż żywność jest prawdopodobnym źródłem lub drogą przenoszenia tego wirusa (żywność nie jest medium umożliwiającym namnażanie się wirusa). Doświadczenia z poprzednich ognisk pokrewnych koronawirusów pokazują, że nie występowało przeniesienie koronawirusów poprzez spożywaną żywność. W tej chwili nie ma dowodów sugerujących, że koronawirus SARS COV-2 różni się pod tym względem.

Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że podobnie jak na innych powierzchniach, wirus ten może przez pewien krótki czas pozostać aktywny na powierzchniach produktów lub opakowań, które zostały zanieczyszczone nim przez osoby chore.

Ponadto WHO wskazuje, że istnieje możliwość przetrwania tych wirusów przez pewien ograniczony czas na surowej żywności pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym podczas przygotowywania produktów należy postępować ostrożnie z surowym mięsem, surowym mlekiem lub surowymi organami zwierząt, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.