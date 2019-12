Portalspozywczy.pl życzy Wesołych Świąt!

View this post on Instagram

Polacy coraz częściej sięgają po wina. W ciągu ostatniego roku wydali na nie aż 3,2 mld złotych, a mogą zapłacić jeszcze więcej. Firma badawcza Nielsen ocenia, że Polacy chcą próbować nowości, zaś na znaczeniu zyskują małpki, czyli małe pojemności butelek oraz wina bezalkoholowe. Najszybszy wzrost notują wina musujące i aromatyzowane. Z kolei wzrostem wina musującego steruje prosecco. Przedstawiamy osiem najważniejszych trendów rynku wina w Polsce 🍷 Szczegóły na portalspozywczy.pl