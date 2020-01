Pracodawcy coraz śmielej stawiają na automatyzację i robotyzację

Chociaż polska gospodarka okres szczytu koniunktury ma już za sobą, rynek pracy nadal ma kłopoty kadrowe. Eksperci Personnel Service szacują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie w Polsce nawet 0,5 mln nowych miejsc pracy. Niedostatek kadry spowodowany m.in. starzeniem się społeczeństwa i utrudnionym dostępem do siły roboczej ze Wschodu, idzie w parze z rosnącą presją płacową. To wyzwanie dla pracodawców, ale też motywacja do działania.

- Luka demograficzna szybko się pogłębia. Każdego roku na emeryturę przechodzi ok. 700 tys. Polaków, a w ich miejsce pojawia się zaledwie 400 tys. młodych pracowników. Deficyt kadrowy staramy się łatać Ukraińcami, którzy aktualnie stanowią około 6% osób zatrudnionych nad Wisłą. Jednak w bieżącym roku o ich usługi będzie ciężej, ponieważ Czechy i Niemcy zliberalizowały przepisy migracyjne. Rynek pracy się kurczy, a przedsiębiorcy muszą coraz więcej płacić. W ubiegłym roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o ponad 5% r/r. Natomiast w perspektywie 5 letniej skok ten wyniósł aż 29%. To zmusi pracodawców do śmielszego postawienia na automatyzację i robotyzację, która jest coraz bardziej niezbędna, ale także coraz bardziej opłacalna – tłumaczy Mariusz Gołębiewski, wiceprezes Abile.

- Robotyzację dzielimy na dwa segmenty. Pierwszy, dotychczas zdecydowanie wiodący w Polsce, to maszyny i programy wykorzystywane w przemyśle, które są kosztowne, przez co dostępne jedynie dla największych przedsiębiorstw. Drugi segment to robotyzacja procesów biznesowych (RPA), czyli oprogramowanie służące do automatyzowania prostych, powtarzalnych czynności biurowych m.in. przenoszenia danych z poczty e-mail do arkusza kalkulacyjnego czy wyszukiwania i segregacji informacji. RPA nie jest fizyczną maszyną lecz zbiorem algorytmów, więc koszty jej implementacji i utrzymania są przystępne dla niemal wszystkich firm. W 2020 roku będziemy obserwować jej demokratyzację, czyli proces upowszechniania się, szczególnie w sektorze MŚP - informuje firma Abile.

- Dzięki rozszerzeniu rynku o małe i średnie przedsiębiorstwa, spodziewamy się nawet 30% wzrostu liczby wdrożeń RPA w Polsce w porównaniu rok do roku. Jest to podobna dynamika do tej obserwowanej na całym świecie. Z danych firmy Gartner wynika, że już w 2022 roku wartość rynku robotyzacji procesów biznesowych wyniesie aż 2,4 mld dolarów, podczas gdy w 2018 roku było to zaledwie 848 mln dolarów – mówi Mariusz Gołębiewski.