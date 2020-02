Pracodawcy prześcigają się w walce o najlepszych kandydatów z Ukrainy

Eksperci Personnel Service wskazują, że atrakcyjne oferty pracy dla Ukraińców to pochodna trudności rekrutacyjnych z jakimi zmagają się firmy. Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019 roku” wynika, że już co drugi przedsiębiorca miał problem ze znalezienie kadry ze Wschodu.

- Tylko w styczniu pracodawcy z Polski opublikowali na Ukrainie prawie 2 tys. ogłoszeń o pracy w naszym kraju. Poszukiwani są głównie pracownicy niższego szczebla na produkcję czy do magazynów. Coraz częściej widzimy jednak, że waga zaczyna się przesuwać w kierunku wyspecjalizowanych stanowisk. Pracodawcy szukają m.in. spawaczy czy murarzy, którzy mogli liczyć na atrakcyjne stawki zaczynające się od 20 zł netto na godzinę. To w skali miesiąca daje wynagrodzenie na poziomie ok. 3,2 tys. zł, co pięciokrotnie przewyższa pensję minimalną na Ukrainie, która wynosi ok. 670 zł miesięcznie – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Zachęta w postaci dobrej pensji i benefitów

Z danych Personnel Service i Workport wynika, że w pierwszej trójce najlepszych ofert pracy dla Ukraińców w styczniu znajdują się: spawacze, murarze oraz malarze. W przypadku dwóch pierwszych zawodów stawki wahają się od 20 do nawet 27 zł netto na godzinę. Natomiast malarz może liczyć na 17-18 zł netto na godzinę. Podobną stawkę oferuje się operatorom maszyn – 16-18 zł netto na godzinę. Nieco mniej zarabiają pracownicy produkcji i magazynu – od 13 do 14 zł netto na godzinę, ale za to często dodatkowo otrzymują m.in. dopłatę do zakwaterowania, różnego rodzaju dodatki czy premie za frekwencję i wydajność.

Eksperci Workport wskazują, że to właśnie atrakcyjne benefity, oprócz godzinowej stawki, przyciągają kadrę ze Wschodu. Najczęściej spotykane dodatki to darmowe zakwaterowanie, transport do pracy oraz wyżywienie. Pracodawcy oferują również premie, które potrafią znacznie podnieść wysokość bazowego wynagrodzenia.



- W styczniu o pracowników z Ukrainy ubiegały się m.in. takie firmy jak Zara, Biedronka, KFC czy Hyundai. Wśród wymagań dominowało doświadczenie zawodowe, którego pracodawcy oczekują najczęściej, bo to daje im gwarancję, że proces wdrażania pracownika będzie krótszy. Walka o doświadczoną kadrę wykracza poza atrakcyjną stawkę godzinową. W mniej więcej połowie ogłoszeń o pracy znajdują się dodatkowe benefity w postaci premii, dodatków, dopłat do zakwaterowania czy wyżywienia – mówi Yurii Hulets, Prezes Workport, ekspert ukraińskiego rynku pracy.

Usługi sięgają na Wschód