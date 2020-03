Prawnik: Czy system produkcji i dystrybucji żywności podoła wyzwaniu?

Mięso na wtorek: Konserwy wróciły do łask

W ocenie Agnieszki Szymeckiej-Wesołowskiej wracamy dziś do korzeni, do fundamentalnych rozważań o równowadze pomiędzy interesem ochrony zdrowia konsumenta a zasadą swobodnego przepływu towarów.

- W takim samym stopniu rozmawiamy dziś o “food safety” (bezpieczeństwie żywności w znaczeniu jej nie-szkodliwości) jak i o “food security” (czyli bezpieczeństwie w zagwarantowaniu ciągłości dostaw). Pytamy więc nie tylko o to, czy żywność jest zdrowa, ale także o to, czy będziemy mieli co jeść. Myślę, że warto przyjrzeć się, jak z tym tematem radzą sobie Włochy, które na dzień dzisiejszy są najbardziej dotkniętym epidemiologicznie krajem w Europie - wskazuje.

Szymecka-Wesołowska podkreśla, że obecnie nie ma dowodów na to, że wirus COVID-19 przenosi się przez żywność.

- Taki wniosek przedstawiło już 2 marca 2020 r. włoskie Ministerstwo Zdrowia w okólniku poświęconym bezpieczeństwu weterynaryjnemu i żywnościowemu. Kilka dni później potwierdził to także Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (patrz: komunikat EFSA z 9 marca br.) oraz Rzecznik z Departamentu Bezpieczeństwa i Kontroli Żywności USDA. Wcześniej, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła, z ostrożności, unikania spożywania surowych bądź niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wzmożoną uwagę w trakcie przygotowywania posiłków, zwłaszcza pod kątem unikania ewentualnych zanieczyszczeń krzyżowych pomiędzy ugotowaną a nieugotowaną żywnością. Mowa więc tylko o standardowych środkach ostrożności, które powinny być zachowane także w normalnych warunkach - mówi.

Prawnik wskazuje, że jeśli chodzi zaś o możliwość przenoszenia wirusa poprzez opakowania żywności (np. dotykane wcześniej przez osobę zarażoną), na uwagę zasługują wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Ruhry w Bochum i Uniwersytetu w Greifswaldzie dotyczące żywotności wcześniej występujących koronawirusów SARS i MERS.