Premier Finlandii chce wprowadzenia czterodniowego tygodnia pracy

We wschodnim i północno-zachodnim regionie Polski najłatwiej o nową pracę

Jak zaznaczają media zagraniczne, nie jest jednak celem finlandzkiego rządu, by ograniczyć w tym kraju tydzień pracy do czterech dni. Sanna Marin nie wyklucza bowiem, że w jej kraju ograniczone będzie dzień pracy z 8 do 6 godzin.

Cały XX w. w Europie to progresywne skracanie czasu pracy. Standardem jest obecnie 5 dni pracujących i 2 wolne od pracy, gdzie doba pracująca trwa 8 godzin. Jednak ostatnie dekady nie zmieniły wiele w tym temacie.

Próbę zmiany godzin czasu pracy podjęto na początku XXI w. we Francji. Ówczesny premier tego kraju Lionel Jospin wydał prawo pozwalające pracować 35 godzin tygodniowo. Jednak, w ocenie wielu był to umiarkowany sukces. Obarczono go wieloma wyjątkami prawnymi, które i tak pozwalały pracodawcom zatrudniać pracowników zgodnie z normą 8-godzinną.

Więcej na PulsHR.pl