Premier: Granice zamknięte na 10 dni z możliwością przedłużenia

"Granice zostaną zamknięte na 10 dni od godziny 0:00 w niedzielę, z możliwością przedłużenia o kolejne 20 dni, a później - o kolejne 30 dni" - powiedział premier na konferencji prasowej dodając, że "ta decyzja zostanie podjęta przed upływem 10 dni".

"Podobnie wszystkie restrykcje dotyczące miejsc rozrywki, restauracji, barów, pubów kasyn - one zostają zamknięte na 14 dni, a decyzję o ewentualnym przedłużeniu podejmiemy w tym drugim tygodniu z tych 14 dni i w jak najkrótszym możliwym czasie poinformujemy o tym opinię publiczną" - zapowiedział szef rządu, zastrzegając, że decyzja będzie zależeć - od sposobu rozprzestrzeniania się epidemii.

Podstawą do zamknięcia lokali gastronomicznych i usługowych jest rozporządzenie ministrów zdrowia oraz spraw wewnętrznych i administracji podyktowane stanem epidemicznym.

"Zdaję sobie sprawę, że tego typu ograniczenia zmieniają życie wielu Polaków, ale są one potrzebne, żeby zabezpieczyć nas przed bardzo niebezpiecznymi i nieznanymi do tej pory skutkami pandemii koronowirusa" - podkreślił premier.

Powiedział, że zagraniczni liderzy alarmują, iż pandemia może potrwać dłużej, niż oczekujemy i zebrać bardzo niedobre żniwo.

"Myślę, że do takich bardzo dramatycznych scenariuszy nie dojdzie, ale wolimy dmuchać na zimne" - ocenił premier.

"Wolimy, żeby ograniczać wszelkie możliwe ryzyka, jak tylko jest to dopuszczalne w Polsce i dlatego przed innymi wdrażamy tego typu ograniczenia" - powiedział. "Robimy to po to, żeby zachować maksimum prewencji, żeby raczej wcześniej ograniczać ogniska koronawirusa, niż po fakcie. Wiele z tych rozwiązań zgłaszały organizacje lekarskie, specjaliści i samorządowcy" - dodał.

"To są trudne decyzje, ale te trudne decyzje pozwolą nam - mam nadzieję - uniknąć jeszcze trudniejszych czasów" - ocenił szef polskiego rządu.

Powiedział, że głównym celem rządu jest zapobieganie. "Są eksperci, którzy mówią, że są kraje, które spóźniły się z działaniami o jeden nawet do trzech tygodni" - mówił.

Zapowiedział przyrost chorych w najbliższym czasie.

"Niestety spodziewamy się w najbliższych dniach przyrostu osób, które zachorują na koronawirusa" - powiedział na konferencji.

Premier Morawiecki ocenił, że każda choroba, to sytuacja anormalna, jednak system ochrony zdrowia musi zapewnić maksymalnie środki do leczenia. "Po to właśnie próbujemy ograniczyć dopływ nowych osób z zagranicy, które będą rozsadnikiem koronawirusa w Polsce" - tłumaczył.