Premier przedstawi projekt paktu dot. bezpieczeństwa gospodarki

W przypadku COVID-19 nie ma porównywalnego wydarzenia historycznego, które można by wykorzystać, aby poznać zapotrzebowanie klientów i przygotować się do możliwych scenariuszy w przyszłości - ocenia Kathleen McLoughlin, Senior Supply Chain Analyst w IGD Retail Analysis. Jej zdaniem, w łańcuchu dostaw mogą wystąpić problemy z uzupełnianiem zapasów niektórych produktów. Sieci handlowe i restauracje powinny także przygotować się na takie wyzwania jak znaczne zwiększenie dostaw do domu, czy transakcje bezdotykowe. Kluczowe będą zdolności do zarządzania w sytuacji kryzysowej 🛒 .