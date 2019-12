Premier: rząd przyjął projekt budżetu na 2020 rok bez deficytu

Szef rządu po poniedziałkowym posiedzeniu Rady Ministrów podkreślił, że zrównoważony budżet "daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa" i jest najlepszy w ciągu ostatnich 30 lat.

"W obliczu zawirowań, które wokół nas mają miejsce, brexit, spowolnienie w strefie euro, czy spory handlowe pomiędzy Chinami a USA, które prowadzą do pewnych perturbacji gospodarczych na świecie, tworzą taką sytuację, że dzisiaj ten stabilny, zrównoważony budżet daje nam komfort, bufor bezpieczeństwa na rok 2020" - mówił.

Morawiecki zapewnił, że projekt budżetu zakłada programy socjalne, jakie obiecywał rząd, m.in. 500 plus, trzynaste emerytury. "W tym budżecie znajdują się projekty dla młodych ludzi, czyli bez podatku PIT do 26. roku życia, obniżony PIT z 18 do 17 proc. dla 24 mln ludzi" - dodał.

Premier dodał, że projekt zakłada również prorozwojowe projekty, dotyczące budowy dróg powiatowych, gminnych, ekspresowych. "Cała sfera społeczna jest zabezpieczona w tym budżecie. Sfera bezpieczeństwa - wewnętrznego, zewnętrznego również. Ale także ta, na której tak bardzo mi zależy, czyli sfera aspiracji Polaków, rozwoju, szybszego rozwoju gospodarczego, dobrego, zdrowego rozwoju gospodarczego" - powiedział.

Morawiecki wyjaśnił, że budżet na przyszły rok ma być zrównoważony, czyli że wydatki będą pokrywały się z dochodami państwa. Mają one wynieść - jak poinformował - po 435,3 mld zł. Oznacza to, że są one wyższe o ok. 5 mld zł niż było to w projekcie przyjętym przez rząd we wrześniu. Wówczas dochody i wydatki państwa określono na 429,5 mld zł.

Pytany na konferencji jak udało się zastąpić w budżecie wpływy tzw. 30-krotności (we wrześniowym projekcie była taka pozycja - PAP) premier zaznaczył, że "efekt trzydziestokrotności miał wynieść ok. 5,3 mld zł. i rzeczywiście zwiększyliśmy ten budżet, dokonując zmian w zakresie uszczelnienia". Morawiecki wskazał tu m.in. na uszczelnienie gospodarki odpadowej przez tzw. bazę danych odpadowych (BDO). Dzięki niej od nowego roku firmy mają "rozliczać" się z odpadów on-line. Według premiera, uszczelnienie w gospodarce odpadami ma wpłynąć również "na uszczelnienie w zakresie VAT".