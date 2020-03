Premier: Tarcza antykryzysowa ma pomóc przetrwać firmom teraz i po zakończeniu epidemii

- Każda prognoza gospodarcza sporządzona choćby kilka tygodni temu jest już nieaktualna. Nikt nie przypuszczał, że dojdzie do takich czasów. A to co się dzieje przełoży się na sytuację wszystkich – firm i ich pracowników. Wszystko zmienia się na gorsze. Prezentujemy plan na 2-4 krytyczne miesiące. Miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli wracać do normalności – powiedział Mateusz Morawiecki.

- Te problemy przyszły z zewnątrz, ale maja na nas wpływ. Musimy sobie z nimi radzić. To najbardziej kompleksowy plan, który jest niezbędny - dodał

Jego zdaniem, dopomoże nam stan polskiej gospodarki, który jest dobry. Dług publiczny zmalał do 46 proc. z ponad 50 proc.

Premier podkreślił, że rząd utrzyma program 500+ i trzynastą emeryturę, które pomogą polskim rodzinom i polskiej gospodarce.

Morawiecki podkreślił, że jeden z filarów dotyczy zatrudnienia. - Dbajmy o pracowników. Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy i pokryć część wynagrodzenia pracowników – mówił. Zaznaczył, że przygotowano program dopłat do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone – do 40 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia, które obecnie wynosi ok 4800 zł brutto.

Filar dla przedsiębiorców zakłada m.in.:

- przejęcie rat leasingu operacyjnego dla sektora transportowego

- szybkie i tanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców - do 5 tys. zł

- wakacje kredytowe

- negocjowanie umów z dostawcami prądu czy gazu; te firmy są otwarte na rozmowy

- odroczenie płatności ZUS do czerwca; będzie można je przełożyć na spłatę ratalną

- odliczenie poniesionej straty firmom w ramach podatku CIT; utrzymamy go na jednym z najniższych poziomów w Europie.

- Wraz z pierwszy przypadkiem koronawirusa Polska i gospodarka się zmieniły. Musimy radzić sobie w tych nietypowych i trudnych okolicznościach. Żywię bardzo mocne przekonanie, że wraz z końcem jednej epoki będziemy widzieć promyk nadziei na odbudowę gospodarki po epidemii koronawirusa – podsumował Morawiecki.