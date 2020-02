Prezes IZP: Zmiany klimatyczne uderzą w sektor rolno-spożywczy. Co możemy zrobić?

– W tym kontekście alarmujący wydaje się być przygotowany przez 107 naukowców z 53 krajów raport Międzyrządowego Panelu do spraw Zmian Klimatu Organizacji Narodów Zjednoczonych (IPCC). We wnioskach z raportu czytamy m.in., że jednym z głównych wyzwań, stojących przed ludzkością, jest sposób produkcji i gospodarowania żywnością – mówi Monika Piątkowska, Prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Dodaje, że równie alarmujące są dane, dotyczące degradacji gruntów uprawnych. – Naukowcy wskazują, że obecnie 25-33 proc. dostępnych terenów lądowych wykorzystywane jest do produkcji żywności, pasz dla zwierząt, drewna, energii czy odzieży. Zagrożenia te przekładają się bezpośrednio na poziom suszy i anomalie pogodowe. Te z kolei przyczyniają się do zwiększenia kosztów funkcjonowania firm (koszty transportu, bezpieczeństwa, zdrowia pracowników, produkcji) i wymuszają na nich dostosowanie się do zachodzących zmian – tłumaczy.

– Zły sposób gospodarowania zasobami wodnymi w Polsce może przyczynić się do dotkliwej dla wszystkich suszy. Według raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, w ubiegłym roku, w okresie od 21 maja do 20 lipca, susza rolnicza wystąpiła we wszystkich województwach poza Małopolską. Warunkiem sprzyjającym do rozwoju suszy w naszym kraju jest z pewnością fakt, że zasoby wód gruntowych w Polsce są mniej więcej na poziomie zasobów w Egipcie. W interesie polskiego biznesu więc jest skuteczna walka ze zmianami klimatycznymi – podkreśla Monika Piątkowska.

Jej zdaniem w trosce o przyszłość naszej planety, naszych dzieci, ale także o przyszłość sektora rolno-spożywczego powinniśmy natychmiast rozpocząć debatę środowiskową na temat pozytywnych zmian w sektorze rolno-spożywczym, które w perspektywie 10 lat będą korzystne dla klimatu i dla naszej gospodarki.

– Bez wątpienia, debata ta zogniskowana powinna być wokół kwestii takich jak: zmiany w źródłach energii na rzecz odnawialnych źródeł energii, bezemisyjność transportu, oszczędzanie wody i jej odzysk do ponownej produkcji oraz sposoby użytkowania ziem rolnych i produkcji żywności.

– Jestem przekonana, że zysk z efektów dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej debaty, dotyczącej zmian klimatycznych i globalnego ocieplenia, może okazać się podwójnie korzystny: zarówno dla klimatu, jak i przedsiębiorców – podsumowuje Monika Piątkowska.