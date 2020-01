Prezydent: mamy ponad 8 tys. kół gospodyń wiejskich, z których większość jest nowa

Prezydent zaznaczył, że rząd wprowadza szereg programów, mających poprawiać życie społeczności lokalnych. Jak mówił, tym co dzisiaj "elektryzuje wszystkich", nie tylko na obszarach miejskich, jest zanieczyszczenie powietrza. Dlatego "będziemy realizowali programy dotyczące ochrony klimatu, a także zmniejszenia emisji, jeśli chodzi o pyły" - podkreślił.

Według prezydenta, ważne jest wspieranie ekoinstalacji. "Każdy budynek komunalny ma już dzisiaj swoją ekoinstalację. I to jest coś, co chcielibyśmy wspierać" - zaznaczył, dodając, że ma to związek z poszukiwaniem rozwiązań najbardziej wydajnych i "sprzyjających przede wszystkim życiu człowieka".

Wskazał na szereg innych programów, z których mieszkańcy wsi już korzystają. "Myślę chociażby o nowej ustawie, która pozwala tworzyć na nowych zasadach koła gospodyń wiejskich" - powiedział Andrzej Duda. "Mamy w tej chwili ponad 8 tys. kół gospodyń wiejskich, powstałych już na nowych zasadach, z których większość to koła nowe. "Nikt się nie spodziewał, że będzie to aż taki rozkwit. To jest właśnie ta działalność obywatelska, nowe możliwości, które są stwarzane, nie tylko dla pań" - mówił.

Prezydent zwrócił też uwagę na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. Podkreślił, że w ostatnich latach OSP otrzymały w całym kraju nowy sprzęt, przede wszystkim samochody. Zaznaczył, że w ramach równomiernego rozwoju kraju na obszarach wiejskich powstają też nowoczesne szkoły, powszechnie dostępny jest "nowoczesny szerokopasmowy internet".

"Ale to jest też program rozwoju dróg lokalnych (...), by umożliwiać i usprawniać to, co jest tak niezwykle ważne, a mianowicie komunikację" - mówił. Zauważył, że bardzo wiele dróg w Polsce było zniszczonych i bardzo wiele ich brakowało. "Cieszę się, że te drogi są naprawiane, że sieć drogowa jest uzupełniana" - powiedział.