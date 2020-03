Prezydent podpisał ustawę ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem

View this post on Instagram

Start-up Challenge 2020 - Zgłoś się! To będzie 5. odsłona konkursu w trakcie European Tech and Start-up Days. W zeszłym roku zgłosiło się blisko 300 start-upów z kilku kontynentów. W gronie finałowej setki, które miały możliwość wystawienia swojego stoiska w Spodku, wybrane zostały pomysły z Białorusi, Niemiec, Polski (najwięcej), Węgier, Wielkiej Brytanii oraz USA. #egk #eec #eec2020 #europejskikongresgospodarczy #startup #startupdays #europeantech #startupchallenge #spodek #katowice #maj #2020 #ptwp #grupaptwp #portalspożywczy