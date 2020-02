Prezydent: środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas

"Środki na Wspólną Politykę Rolną na pewno nie mogą być niższe niż dotychczas. To jest wspólne stanowisko wszystkich ministrów krajów naszej części Europy. One nie mogą być mniejsze" - mówił Duda na briefingu prasowym z komisarzem UE ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim w Warszawie.

Prezydent dodał, że w tym wszystkim kwestia dopłat bezpośrednich musi być - jak mówił - bardzo mocno podnoszona, i "jest bardzo mocno podnoszona".

"Naszym postulatem jest, aby te dopłaty dla polskich rolników zostały zrównane ze średnim poziomem UE. To znaczy, aby polski rolnik nie otrzymywał mniej niż średnia w UE" - wskazał.

Prezydent Duda tłumaczył, że choć różnica to ok. 21 euro dopłaty do hektara, to mimo wszystko "chcielibyśmy, aby także i ta luka, która jeszcze do tej pory pozostawała, została zamknięta". "Aby polski rolnik w następnej perspektywie finansowej otrzymywał takie dopłaty, jakie otrzymuje średnio rolnik UE. To jest jeden z naszych najważniejszych celów" - podkreślił Duda.