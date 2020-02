Prezydent w Łowiczu: polskie rolnictwo leży mi na sercu

"Trwa Rada Europejska, na której jest premier Mateusz Morawiecki. Przed Radą rozmawialiśmy, że jednym z najważniejszych zadań jest to, by zwiększyć fundusze na wspólną politykę rolną w stosunku do tego, co do tej pory zaplanowano. Mam nadzieję, że to się uda" - mówił prezydent.

Dodał, że na ten temat rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, a w poniedziałek spotka się z unijnym komisarzem ds. rolnictwa Januszem Wojciechowskim i siedmioma ministrami rolnictwa z krajów sąsiadujących, które "są w podobnej sytuacji jak my, też kiedyś znajdowały się za żelazną kurtyną".

"Polskie rolnictwo leży mi na sercu. Chce tutaj w Łowiczu, na tej ziemi tak bardzo rolniczej, państwa o tym zapewnić. Walczyłem i będę walczyć o sprawy polskich rolników" - zadeklarował Duda.

Prezydent mówił też m.in. o programie 100 obwodnic, z którego Łowicz skorzysta. "Cieszę się, że ten program powstał, bo on stanowi m.in. efekt moim spotkań z mieszkańcami całej Polski w miastach, w których brakuje obwodnic, w których przez miasto przejeżdża ciężki transport, ruch jest zbyt wielki" - powiedział.

Jak podkreślił, budowa obwodnicy będzie kolejnym etapem w rozwoju Łowicza.