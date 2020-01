Prezydent zainaugurował rok zdrowia roślin

Jeśli roślin będzie mniej i będą one w gorszej kondycji, to także nasze warunki życia będą się stopniowo pogarszały, co w efekcie może doprowadzić do wyginięcia cywilizacji ludzkiej - powiedział w Belwederze na konferencji "Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu" prezydent Andrzej Duda.