Prognoza pogody na 13 marca

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa i będzie się nieznacznie wahać.

W Polsce zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu lub krupy śnieżnej, po południu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 5 st. C, 6 st. C na północy do 10 st. C na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, zachodni. Wysoko w górach opady śniegu i porywy wiatru do 120 km/h.