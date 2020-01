Prognoza pogody na 18 i 19 stycznia

IMGW: Marznący deszcz od niedzieli do środy

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosło.

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami na południowym wschodzie. Miejscami, z wyjątkiem województw wschodnich, słabe opady deszczu, na terenach podgórskich głównie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Rano w dolinie Wisły zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 0 st.C na Podhalu i 1 st.C na Suwalszczyźnie do 7 st.C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem. Wiatr umiarkowany, gdzieniegdzie na zachodzie i Pomorzu dość silny oraz porywisty, południowo-zachodni i południowy. W Karpatach porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami, głównie na wschodzie i południu, opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady śniegu. Na terenach podgórskich w woj. śląskim i małopolskim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, gdzieniegdzie mgły marznące. Temperatura minimalna od -2 st.C południowym wschodzie do 3 st.C, 4 st.C nad morzem, w rejonach podgórskich od -4 st.C do -2 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Na terenach podgórskich w woj. śląskim i małopolskim prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. Temperatura maksymalna od 1 st.C na wschodzie i w kotlinach sudeckich do 5 st.C, 6 st.C na Pomorzu Zachodnim i nad morzem, na Podhalu od -1 st.C do 1 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W sobotę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu ze śniegiem. Możliwa mgła ograniczająca widzialność do 400 m. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby, zachodni.

W niedzielę w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr słaby, północno-zachodni.