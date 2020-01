Raben inwestuje w innowacje

Grupa Raben od wielu lat stawia na automatyzację i robotyzację procesów i usług na różnych płaszczyznach: procesów fizycznych, procesów IT, również robotyzację procesów biurowych (RPA). W ramach automatyzacji postawiła na zaawansowane rozwiązania IT, takie jak platformy automatycznie przekazujące informacje dla klientów, platformy prezentujące ETA itp. W obszarze automatyki i robotyki magazynowej Raben wdraża urządzenia mierzące przesyłki, autonomiczne, półautomatyczne wózki widłowe, a także ramiona „cobotyczne”, sensory Internet of Things (IoT) i wiele innych rozwiązań zwiększających efektywność procesów magazynowania i transportu. W zakresie RPA (Robotic Process Automation) są to wdrożenia robotów software’owych wspomagających lub zastępujących pracę użytkowników w poszczególnych aplikacjach (WMS/TMS/FK) lub na styku systemów IT. Warto też nadmienić, że w 2019 roku flota operatora wzbogaciła się o dziesięć ciągników Mercedes-Benz Actros wyposażonych w innowacyjną technologię, m.in. kamery MirrorCam i asystenta martwego pola.

Raben w Niemczech

Własna, niezależna sieć transportowa Grupy Raben, funkcjonująca od stycznia 2018 r. w Niemczech, wiosną ubiegłego roku rozszerzyła się o nowe oddziały – centrum logistyczne w Schüttorf w Dolnej Saksonii (4,5 tys. m² pow. przeładunkowej, 53 rampy załadunkowe) oraz Neumünster w landzie Schleswig-Holstein (750 m2 pow. magazynowej i 8 ramp załadunkowych). Ponadto zakończyła się rozbudowa lokalizacji w Eisenach, która zaowocowała zwiększeniem powierzchni magazynowej o 40% (łącznie cztery magazyny logistyczne, dwa magazyny tranzytowe, 74 doki załadunkowe).

Listopad 2019 r. przyniósł porozumienie w sprawie przejęcia przez Grupę Raben niemieckiej grupy Fenthol & Sandtmann, w skład której wchodzą spółki FKL & Kraftverkehr Ehrig. Raben nabył kolejne 50% udziałów firmy, z którą od 2011 r. współpracował na zasadzie joint venture, przez co teraz stał się jedynym udziałowcem. W wyniku transakcji Grupa Raben przejęła centra dystrybucyjne Fenthol & Sandtmann w Hamburgu, Erlensee, Lipsku i Dreźnie, łącznie z pracownikami.

Na tym rynku ważną rolę do odegrania mają bezpośrednie, dzienne połączenia z innymi krajami Grupy, szczególnie na linii PL-DE, których głównym założeniem jest podwojenie ilości przesyłek w najbliższych latach.