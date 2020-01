Raben podsumowuje rok 2019 i prognozuje 2020

Grupa Raben może uznać miniony rok za udany: zrealizowała plany budżetowe, osiągając przychody na poziomie 1,25 mld euro, co stanowi wzrost o ponad 8% rok do roku. Wśród głównych branż obsługiwanych przez nią w 2019 r. znalazły się: żywność (27%), technologie konsumenckie (21%), automotive (20%), retail (12%) chemia (11%) oraz FMCG non-food (9%).

- Mamy wielu długoterminowych klientów. Ich biznes na przestrzeni lat się zmienia i my dostosowujemy się do nich. Jesteśmy partnerami i wspólnie rozwiązujemy pojawiające się problemy, ale i wspólnie się rozwijamy. Ten nieustanny rozwój jest wpisany w geny naszej firmy. Dodajemy do naszej europejskiej sieci coraz więcej lokalizacji, a także nowe kraje: w minionym roku do naszej rodziny dołączyła Bułgaria, rozwijamy także nasz biznes w Niemczech i we Włoszech. Już dziś mamy wiele dobrych sieci krajowych, a sieć krajowa jest jak człowiek. To kręgosłup, na którym możemy oprzeć cały organizm. Oznacza to, że możemy mieć działalność międzynarodową, oferować fracht morski, fracht lotniczy, logistykę kontraktową. Jeśli w kraju nie ma kręgosłupa dystrybucji krajowej, postrzegamy to jako złą konfigurację – wyjaśnia Ewald Raben, CEO Grupy Raben. – „Dążymy do tego aby nasze x-docki w całej Europie były ustandaryzowane. Miały taką samą konfigurację, te same procesy i systemy IT. Dla nas i naszych klientów standaryzacja oznacza optymalizację i najwyższą jakości świadczonych usług.”

- Jesteśmy usatysfakcjonowani wynikami za 2019 r., a w 2020 weszliśmy dobrze przygotowani. Wprawdzie można już dostrzec oznaki spowolnienia gospodarczego, szczególnie w Europie Zachodniej, jednak staramy się tak kształtować portfolio klientów, aby minimalizować wahania koniunkturalne. Poza tym wiele inicjatyw, które podjęliśmy w ostatnich latach w celu podniesienia jakości i nowoczesności świadczonych usług, zaczyna profitować – zwiększając zadowolenie klientów oraz w konsekwencji rozwój współpracy – powiedział Paweł Trębicki, dyrektor generalny Raben Transport.

Zarządzana przez niego spółka Raben Transport w 2019 roku wygenerowała rekordowy przychód. Znakomitymi osiągnięciami może się także pochwalić największa spółka Raben Logistics Polska, w której wskaźnik lojalności klientów NPS wyniósł 80%, zaś wskaźnik satysfakcji CSI aż 82% i już dziś jest gotowa na wyzwania związane z rozpoczynającym się właśnie rokiem.