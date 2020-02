Rekord przeładunków kontenerów w polskich portach

Resort poinformował na Twitterze, że polskie porty w ubiegłym roku były najlepsze w przeładunkach kontenerów na Bałtyku. "Znów padł rekord. W 2019 r. było to ponad 3 mln TEU, co jest wzrostem rok do roku o ponad 7 proc." - czytamy.

TEU to jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp.

W styczniu resort podał dane o przeładunkach w portach: najwięcej, bo o 6,4 proc. do 52,2 mln ton wzrosły w 2019 r. przeładunki w porcie w Gdańsku. W Gdyni w tym samym czasie przeładowano o 2,2 proc. więcej czyli niemal 24 mln ton. Spadły natomiast, o 3,3 proc., przeładunki w porcie Szczecin-Świnoujście, do 32,2 mln ton.

"To od kilku lat już pewna tradycja, że porty co roku biją rekordy, jeśli chodzi o ilość przeładunków. Jednak, aby utrzymać ten wzrost niezbędne są nowe inwestycje. Te najważniejsze to przede wszystkim Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzny w Gdyni i terminal kontenerowy w Świnoujściu, ale także pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do 12,5 metra. Ważne jest też to, że właśnie trwa modernizacja linii kolejowych do trzech strategicznych portów morskich" - mówił w styczniu minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.