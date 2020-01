Relokację zawodową rozważa 68 proc. specjalistów i menedżerów

Najczęściej gotowość na relokację deklarują przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (79%), logistyki oraz sprzedaży (72%). Natomiast pracownicy działów administracji i HR najrzadziej deklarują otwartość na relokację (odpowiednio 58% i 60%). Na decyzje o przeprowadzce wpływa zarówno ocena samej oferty pracy, jak i docelowa lokalizacja – tu liczy się zaplecze kulturalne, komunikacyjne czy środowiskowe. Nie bez znaczenia jest potencjał zatrudnienia rynku, który stworzy możliwości rozwoju kariery czy edukacji dla kandydata i członków jego rodziny.

Pozycja miast pierwszego wyboru uległa zachwianiu

W czołówce miast najbardziej atrakcyjnych pod kątem relokacji, które można określić, jako lokalizację pierwszego wyboru (powyżej 30% wskazań) od lat utrzymuje się Warszawa, Wrocław, Kraków, Trójmiasto. To są miasta z tak zwanego Tier 1, czyli puli pierwszego wyboru inwestorów, którzy poszukują lokalizacji pod inwestycje. I choć czołówka miast, które w oczach pracowników są najbardziej atrakcyjne, nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniej edycji badania, to jednak widać pewne zmiany w aspekcie ich popularności. Stolica zanotowała zdecydowany spadek - aż o 12 punków procentowych w porównaniu do ubiegłego roku. O 4 punkty procentowe spadł odsetek specjalistów i menedżerów deklarujących chęć przeprowadzki do Wrocławia i Trójmiasta. Z czołówki miast awans odnotował jedynie Kraków – jego pozycja wzrosła o 2 punkty procentowe.

Mniejsze miasta przyciągają ekspertów

Wśród pięciu najbardziej pożądanych miejsc zatrudnienia znajduje się stolica aglomeracji śląskiej. Relokacja zawodowa do Katowic jest atrakcyjna dla co czwartego specjalisty i menedżera (wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku). Warto zwrócić uwagę na wzrost zainteresowania relokacją do mniejszych miast - respondenci w szczególności zainteresowani są przeprowadzką do Poznania, Katowic, Łodzi oraz Rzeszowa.