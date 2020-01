Rohlig Suus Logistics ma nowy obiekt w Olsztynie

Olsztyńska placówka Rohlig Suus Logistics istnieje od 2016 roku i jest jednym z 21 własnych oddziałów operatora w kraju. Obsługuje ona transport drogowy drobnicowy oraz całopojazdowy nie tylko dla klientów województwa warmińsko-mazurskiego, ale ze względu na bliskość trójmiejskich portów jest także istotnym punktem na mapie transportu intermodalnego. Obiekt ma charakter multikliencki i obsługuje kontrahentów z różnych sektorów przemysłu.

Jak podkreśla Robert Tymowicz, dyrektor oddziału – Rosnące zapotrzebowanie na usługi transportowe w regionie sprawiło, że już po trzech latach Rohlig Suus Logistics zdecydował się na przeniesie do ponad dwukrotnie większego obiektu. Obiekt, w którym zastosowano rozwiązania zaprojektowane specjalnie na potrzeby firmy, wyposażony jest w 9 doków hydraulicznych oraz

7 bram wyjazdowych na rampy zewnętrzne o łącznej długości 50 m. Pozwoli to na istotne zwiększenie liczby obsługiwanych pojazdów nie tylko w kontekście krajowego, ale także transportu międzynarodowego.

– Rozbudowa obiektu wspomoże rozwój dotychczasowych lojalnych Klientów oddziału, z którymi współpracujemy od samego początku oraz zdecydowanie ułatwi rozpoczęcie współpracy z nowymi Klientami w regionie. Oddział będzie posiadał również pozwolenie oraz wyznaczone miejsce do świadczenia usługi odprawy celnej. W najbliższym czasie oddział będzie poszerzał zakres swojej działalności o inne usługi realizowane przez firmę Rohlig Suus Logistics, między innymi o usługi drobnicowe międzynarodowe oraz usługi składowania. Lokalizacja w pobliżu obwodnicy Olsztyna przede wszystkim pozwala zoptymalizować czas przejazdu pomiędzy terminalami, co ma znaczący wpływ na zapewnienie wysokiej jakości dostaw do finalnych odbiorców – mówi Robert Tymowicz.