Rynek pracy: 5 najważniejszych trendów w 2020 roku

Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł w ciągu 5 ostatnich lat o 42 punkty procentowe. Z drugiej strony czynnikiem najczęściej wpływającym na odejście z organizacji jest złe zarządzanie. Jak poradzić sobie z oczekiwaniami wykwalifikowanych specjalistów? Jak sprawić, by nie odeszli najlepsi? Co zrobić, żeby przyciągać talenty jak magnes? Antal przedstawia 5 najważniejszych trendów na rynku pracy w 2020 roku.

1. Elastyczne godziny pracy. Przywilej czy nadchodzący standard?

W kontekście pojawiających się zmian społecznych czy ekonomicznych warto zastanowić się nad samą definicją pracy. Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że mit „wysiedzianych godzin” jako czasu efektywnej pracy, dobiega już końca. Już co drugi pracownik deklaruje, że warunkiem rozważenia oferty nowego pracodawcy jest możliwość elastycznych godzin pracy (50%). Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 28 punktów procentowych w porównaniu do 2016 roku i 42 punkty procentowe w porównaniu do 2014 roku.

To prawdziwa rewolucja na rynku pracy. Organizacje, które będą w stanie zapewnić takie rozwiązania pracownikom, a jednocześnie zadbać o jakość komunikacji i organizację pracy odniosą sukces

w kolejnych latach – zarówno w aspekcie budowania marki pracodawcy, jak i wskaźników biznesowych.

2. Komunikacja i zaufanie definiują markę pracodawcy

Z badania Antal wynika, że poza atrakcyjniejszymi możliwościami kariery i wyższym wynagrodzeniem, na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z dotychczasowego miejsca pracy dla 41% respondentów.

Wskazuje to na konieczność pracy u podstaw w większości firm z kadrą menedżerską w postaci szkoleń z zakresu komunikacji, dawania feedbacku i wyznaczania celów. Pracownicy, którzy czują, że mają partnerską relację z szefem, są jej wiarygodnymi rzecznikami nie tylko na rynku pracy, ale również w stosunku do partnerów biznesowych.

Coraz częściej spotykamy się z sytuacją, że w tej samej firmie, z tymi samymi procesami i wynagrodzeniem występują zespoły o bardzo różnym poziomie zaangażowania. Dlaczego tak się dzieje? – Badanie pokazuje, że relacje z bezpośrednim przełożonym mają decydujące znaczenie w postrzeganiu organizacji. Patrzymy na firmy poprzez okulary, jakimi jest nasz bezpośredni przełożony – mówi Anna Piotrowska-Banasiak, Development Director, Antal.

3. Umowa o pracę - warunek konieczny?