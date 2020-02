Rynek zrzutek społecznościowych wzrośnie w 2020 r. o połowę do 1,1 mld złotych

Nie ma znaczenia czy mamy do czynienia ze zbiórką o charakterze charytatywnym, biznesowym, społecznym, naukowym, kulturalnym czy indywidualną zrzutkę pozwalającą realizować czyjeś marzenia – popularność każdej z tych kategorii cieszy się dużym zainteresowaniem wśród Polaków. Dzięki, czemu tempo rozwoju crowdfundingu w naszym kraju nie słabnie już od kilku lat.

– Wartość zrzutek w internecie zwiększy się do 1,088 miliarda w 2020 roku, uzyskując dynamikę na poziomie 55,43%. W tym roku na uwagę zasługuje także fakt, że już 2/3 transakcji, wzrost na poziomie 19,6% w stosunku do 2019 r., będzie realizowanych mobilnie, tj. za pomocą smartfonów i tabletów. Dodatkowo, bardzo intensywnie będą w tym roku rosły dwa sektory, dotychczas relatywnie słabo rozwijające się w Polsce, a mające spory udział w rynkach zagranicznych – crowdfunding udziałowy oraz cykliczne zbiórki online – ocenia Tomasz Chołast, współzałożyciel zrzutka.pl

Crowdfunding w Polsce i na świecie

Jak polski rynek crowdfundingu wypada na tle rynków zagranicznych? Globalna wartość crowdfundingu w 2020 roku, zwiększy się do 8,5 miliarda dolarów (ok. 33 miliardy złotych), przy dynamice na poziomie 23%. Szacunki mówią jednak, że już w 2025 roku wartość finansowania społecznościowego wzrośnie do 28,77 miliarda dolarów (ok 110 miliardów złotych).

Łączna liczba kampanii na świecie 2020 r. przekroczy liczbę 10 940 300, podczas gdy w 2019 roku było to 8 724 000. Średnia wartość finansowania jednej kampanii wyniesie w tym roku 780 dolarów (ok. 3 tysięcy złotych). Do największych globalnych platform zaliczane są m.in. Kickstarter, Indiegogo, GoFundMe.

Na platformie zrzutka.pl, jednej z największych na rynku crowdfundingu w Polsce, wartość transakcji w 2020 r. wyniesie 200 mln zł, przy dynamice na poziomie 110%, czyli . dwa razy szybszej niż na całym rynku finansowania społecznościowego. Natomiast, mobilne zbiórki będą stanowiły aż 90%, co oznacza wzrost o 15 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku.

– Rok 2020 zapowiada się bardzo obiecująco, zarówno pod kątem wyników oglądalności, liczby organizowanych zrzutek, wpłat, jak i wprowadzanych nowości. Rozpoczęliśmy już prace nad międzynarodową wersją naszej platformy i przygotowujemy się do ekspansji jeszcze w tym roku. Dzięki niej, internauci w całej Unii Europejskiej będą mogli organizować zbiórki bez granic – zapowiada Tomasz Chołast.