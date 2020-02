Rząd o noweli ustawy ws. obliczania wartości rocznego PKB

Inflacja najwyższa od ośmiu lat. M. in. za sprawą cen żywności

Projekt noweli przygotował Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju.

Projektowana zmiana ustawy ma związek z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniającego załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS).

"Z uwagi na fakt, iż przestała obowiązywać Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS), mająca swoje odniesienie w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, zaistniała konieczność zmiany w art. 6 tej ustawy" - napisano w informacji o projekcie nowelizacji.