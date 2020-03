Rząd zapowiada pakiet osłonowy dla firm w związku z koronawirusem m.in. ulgi w należnościach i podatkach

We wtorek, w siedzibie Kancelarii Premiera szefowa resortu rozwoju Jadwiga Emilewicz, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg, a także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedzieli pakiet osłonowy dla firm w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Resort rozwoju wyjaśnił, że w ramach "pakietu osłonowego" dla przedsiębiorców pojawią się ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS. Wprowadzone mają być też instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów. Będą też propozycje dla firm zmuszonych do przestojów.

Nowe przepisy mają również ułatwić rozlicznie VAT dzieki przesunięciu wejścia w życie z 1 kwietnia na 1 lipca br. nowego JPK. Do 1 lipca firmy nie będą musiały też wpisywać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Resort rozwoju dodał, że pojawią się również: ułatwienia w split payment, wcześniejsze zwroty VAT, ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany w schemacie pomocy publicznej - rozszerzenie jej dla MŚP i dużych firm. Firmy będą mogły również zaliczyć do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu. Zniesiona ma być też opłata prolongacyjna.

Ministerstwo poinformowało, że poprawa płynności finansowej przedsiębiorców ma nastąpić również przez odliczenie "wstecz" straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku będzie można odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat. Pojawić ma się też wsparcie BGK przy gwarancjach i dopłatach do kredytów.

Udzielana ma być również pomoc finansowa w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej niż 60 proc. kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja) - postulat zwiększenia gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu - dodano w komunikacie. Mają być też dopłaty do oprocentowania kredytów, poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Resort rozwoju dodał, że zaproponowane będzie nowela ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Z sześciu do trzech miesięcy ma zostać skrócony okres kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem. Kryzys oznaczać ma spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług o 15 proc.