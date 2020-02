Sejm: Opłata cukrowa i od tzw. małpek przedmiotem kolejnego posiedzenia

W Sejmie z nocy z czwartku na piątek odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zakłada on wprowadzenie opłat od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml - tzw. małpek, oraz słodzonych napojów. Posłowie w czasie prac Komisji Zdrowia zgłosili 13 poprawek. "Poprawki 1-6 zostały przyjęte przez komisję, 7-13 odrzucone. Zgłoszono też jeden wniosek mniejszości" - zaznaczyła Katarzyna Czochara(PiS), sprawozdawca projektu.

Natomiast Barbara Dziuk (PiS) zgłosiła w imieniu swojej partii dodatkowe dwie poprawki z 6 zgłoszonych wcześniej podczas obrad komisji zdrowia. Ponadto posłowie partii rządzącej złożyli wniosek o trzecie czytanie bez odsyłania projektu do komisji. Poseł Jarosław Urbaniak (KO) nazwał to skandalem. "To tempo jest druzgocące" - zaznaczył. Opozycja zwracała uwagę na późną porę procedowania projektu. "Pod osłoną nocy PiS wprowadza dwa nowe podatki" - mówił Urbaniak. Zaznaczył, że KO zdania nie zmieniła w toku prac w sejmowej komisji, stąd poprawka wnosząca o odrzucenie całości ustawy.

Opozycja zarzucała też projektowi wiele innych niedociągnięć. Wskazała m.in. na zbyt krótkie vacatio legis. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2020 roku. Tak krótki okres na dostosowanie się firm, producentów, sadowników do nowych regulacji sprawi, że niektórzy z nich będą musieli zniknąć z rynku lub ponieść straty. Dlatego też Lewica złożyła poprawkę, by ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

"Tak ekspresowe tempo wprowadzania w życie ustawy dla wielu polskich firm może oznaczać bankructwo albo konieczność ograniczania zatrudniania (...) Dostosowanie się do tych regulacji w tak krótkim czasie wydaje się praktycznie niemożliwe, chociażby z tego względu, że jest konieczność wprowadzenia zmian w finansach, systemach IT, produkcji. To renegocjowanie umów z sieciami handlowymi" - zauważył Marek Rutka (Lewica). Zaś Dariusz Klimczak (PSL-Kukiz15) mówił, że "rząd podcina gałąź, na której siedzi". Wskazał na to, że przedsiębiorcy mają zbyt mało czasu na zmianę receptur. "Wystąpi też problem z ochroną receptur, które są tajemnicą" - przewiduje.