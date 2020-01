Sejm poparł ustawę dot. połączenia inspekcji kontrolujących jakość żywności

Projekt ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych skierowany do komisji rolnictwa

Za ustawą głosowało 451 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 3 posłów.

W czasie prac sejmowych wniesiono 6 poprawek, które zostały zaakceptowane przez sejmową komisję rolnictwa - informował poseł sprawozdawca Leszek Galemba (PiS). Były to poprawki zgłoszone przez posłów w imieniu rządu. Dotyczą one m.in. znakowania żywności bez GMO.

Podczas drugiego czytania projektu poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) zaproponował poprawkę dot. zmniejszenia kary dla kary dla osób, które w poprzednim roku rozliczeniowym nie miały dochodów, a dopuściły się uchybień z 1000 zł do 100 zł. Została ona wycofana.

W opinii autorów ustawy - ministerstwa rolnictwa - powierzenie jednemu organowi - IJHARS - kontroli nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, umożliwi szybsze reagowanie na pojawiające się na rynku nieprawidłowości, a w rezultacie przyczyni się do efektywniejszego eliminowania produktów nie spełniających wskazanych na etykietach standardów jakościowych.

Obecnie jakość handlowa żywności jest kontrolowana - w zależności od etapu obrotu - przez dwa organy: Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na etapie produkcji i dystrybucji oraz przez Inspekcję Handlową - w sklepach.

Procedowana ustawa przewiduje wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wobec wojewódzkich inspektorów IJHARS. Będzie on mógł nadzorować działalność wojewódzkich inspektorów Inspekcji oraz wydawać im wytyczne i polecenia. A także będzie miał możliwość wystąpienia do wojewody o odwołanie wojewódzkiego inspektora IJHARS, jeśli stwierdzi, że jego działanie zagraża prawidłowemu wykonywaniu zadań przez wojewódzki inspektorat.

Znowelizowane przepisy - co do zasady - mają wejść w życie 1 lipca 2020 r. Teraz ustawa zostanie przekazana do prac w Senacie.