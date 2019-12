Spada liczba wolnych i nowych miejsc pracy

W końcu III kwartału 2019 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniosła 148,6 tys., co oznacza spadek o 2,1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Spadek widać również w porównaniu rok do roku, o 5,4% – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Eksperci Personnel Service wskazują, że w Polsce dostrzegamy symptomy spowolnienia gospodarczego, widocznego m.in. w Niemczech. Jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma, w 2020 roku liczba nowych miejsc pracy może spaść do 0,5 mln.